Actualités : Au 24 mai 2019 : Entrée en diffusion du nouvel album Pangea Au 17 juillet 2018 : Nous participons actuellement au festival/tremplin EMERGENZA et sommes qualifiés en demi finale, qui se déroulera le 14 Avril au Jas'Rod aux Pennes-Mirabeau ! Un clip est en préparation, la composition de plusieurs nouveaux morceaux a été finalisée récemment donc de nouveau enregistrements sont à venir ! Le booking de nos futurs concerts sera effectué très prochainement et les dates seront annoncées. Line Up : ROVEDA Maxime : Guitariste lead / choeurs GARRIDO Teddy : Guitariste rythmique / choeurs LOVERO Silvère : Bassiste / choeurs PES Vincent : Batteur DEGUICHE Jocelyn (Joss) : Chanteur Biographie : Tout commence avec Ted à la guitare, Joss au chant et Stéphane à la batterie, trois amis d'enfance qui décident de monter leur premier groupe, motivés à apporter au rock français de la couleur et une vrai énergie positive, dans les mélodies comme dans les textes. Le groupe se met en quête d'un bassiste et ainsi Silvère complète la formation quelques années plus tard.

C'est en 2016, suite à un changement de batteur (Vincent vient remplacer le précédent) et à l'arrivée de Maxime à la guitare lead que le groupe trouve son nom, SPEAK FRENCH.

Ce nouveau line-up insuffle une nouvelle dynamique de composition, mêlant sonorités rock et riffs punk, dont découle une grande énergie sur scène. Après une période de composition et de premiers concerts, l'EP "Do you ?" sort en Septembre 2017.

S'en suivent de nombreux concerts et la participation au Festival Emergenza, où Speak French se qualifie jusqu'en finale régionale à L'espace Julien. De nouveaux morceaux voient le jour, plusieurs concerts sont déjà programmés pour 2018-2019, un clip est en cours de réalisation et un passage en studio est prévu pour enregistrer un nouvel EP ! Beaucoup de nouveautés arrivent !