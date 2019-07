ROVEDA Maxime : Guitariste lead / choeurs

GARRIDO Teddy : Guitariste rythmique / choeurs

LOVERO Silvère : Bassiste / choeurs

PES Vincent : Batteur

DEGUICHE Jocelyn (Joss) : Chanteur

Biographie :

C'est autour d'une passion commune pour la musique que deux amis d'enfance se réunissent pour allier l'écriture de Joss et et les compositions de Teddy à la guitare et pouvoir ainsi exprimer leurs vécus sans manquer d'une certaine positivité, bien loin d'une complainte mélancolique. Anfin de concrétiser leurs créations, ils s'entourent de Silvère à la basse, Maxime à la guitare lead et Vincent à la batterie : le groupe prend forme et trouve sa propre identité ainsi qu'une dynamique de composition commun et un nom : Speak French.



Sortant des carcans du Rock français par un éclectisme évident et trouvant son équilibre dans les influences de chaque musicien, le groupe propose des morceaux très dynamiques dégageant énergie et positivité sur scène au travers des textes en français, des mélodies de guitare et de riffs punks mêlés à des sonorités rock puissantes.



Après une période d'écriture et de premiers concerts, l'EP "Do you ?" est enregistré et voit le jour en Septembre 2017.



S'en suit une année de concert, la participation à un tremplin international menant Speak French jusqu'en finale sur la scène de l'Espace Julien à Marseille et la réalisation d'un premier clip pour la chanson "Vinyle".



De nouvelles compositions suivent donnant lieu à l'enregistrement d'un deuxième EP nommé "Pangea" sorti en Mai 2019, plus abouti et mieux construit, ouvrant la voie à d'autres projets autour d'une même direction artistique : un renouvellement visuel, de nouveaux morceaux taillés pour la scène et une série de clips prévue pour l'année 2019.