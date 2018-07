ROVEDA Maxime : Guitariste lead / choeurs

GARRIDO Teddy : Guitariste rythmique / choeurs

LOVERO Silvère : Bassiste / choeurs

PES Vincent : Batteur

DEGUICHE Jocelyn (Joss) : Chanteur

Biographie :

Trois amis d'enfance ayant une passion en commun, le Rock, décident de concrétiser les choses en apprenant à jouer d'un instrument, Teddy à la guitare, Stéphane à la batterie, et Joss au chant, et commencent à composer leur rock français, inspiré à l'époque par les riffs de TELEPHONE.

Silvère viendra compléter le groupe quelques années plus tard.



C'est en 2016 avec l'arrivée de Vincent à la batterie et de Maxime à la guitare lead que le groupe trouve un nom, SPEAK FRENCH, et une dynamique de composition mêlant sonorités rock puissantes et riffs punk, dégageant beaucoup d'énergie et de positivité sur scène et dans les textes écrits par Joss.

Après une période de composition et les premiers concerts, l'EP " Do You ? " est enregistré chez Tom Records et sort en Septembre 2017.

De nouveaux morceaux voient le jour, et après une courte tournée dans les Alpes en Novembre 2017 les concerts se suivent jusqu'à une récente participation au festival/tremplin EMERGENZA, où SPEAK FRENCH obtient la 3ème place du tremplin et se qualifie pour les demi-finales, à venir prochainement (le 14 Avril au Jas'Rod aux Pennes-Mirabeau 13170).



Plusieurs concerts sont déjà programmés pour l'année 2018, ainsi que la réalisation d'un clip et de nouveaux enregistrements !