Actualités : Au 10 juillet 2018 : Un an après leur premier EP " C8H11NO2 ", Sphaera sort son second EP " Teratology " en juin 2018. Des dates de concert sont en cours de programmation pour octobre/novembre 2018 avec le groupe allemand " Art Against Agony ". Le groupe travaille sur sa future mise en scène afin de créer une ambiance propre à leur univers et délivrer un concert de qualité. Line up : DaSilva Anthony (Vled Tapas) : Chant Binot Yan : Guitare Kurzepa Dimitri : Basse Neiter Kévin : Guitare Legouverneur Clément : Batterie Biographie : Sphæra est un groupe de metal fondé à Metz en novembre 2016. Leur musique marie agressivité et passages atmosphériques tout en effleurant le djent et le progressif. Le chant se veut versatile dans la technique et les textes abordent des sujets liés à la science, la philosophie et l'épistémologie. Les membres viennent d'horizons très hétéroclites et se sont réunis par amour de la musique et de la culture au sens large. Leur premier EP " C8H11NO2 " - formule chimique de la dopamine - est sorti en juin 2016 et traite de la prosopagnosie, du caractère chimique de l'amour et du célèbre chat de Schrödinger. Dès lors une série de concerts est programmée entre septembre et décembre dont la participation au festival Frames à Avignon qui propose des conférences sur des sujets scientifiques et culturels par des vidéastes YouTube tels que Le Fossoyeur de Films, Usul, E-penser, Golden Moustache, Axolot et tant d'autres. Le deuxième EP nommé " Teratology " est sorti en juin 2018 et fait référence aux déformations anatomiques et aux anomalies congénitales. Il évoque ainsi Joseph Merrick dit Elephant Man ou encore les Freak show, les cirques exposants des êtres humains aux physiques difformes.

Soucieux de l'aspect artistique de leurs productions, ils travaillent en collaboration avec le graphiste Loki Jackal qui se charge de l'aspect visuel de leur musique.