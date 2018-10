Extrait de l'émission Rock Express du lundi 8 octobre 2018. Damien reçoit Chris, Rufin, Gibbs et Greg du groupe Spit Reckless à bord du wagon restaurant ! Présentation du groupe, sa composition, son style et les influences du line up. Retour sur la sortie de leur premier album "Heat Maker" et profitez également d'un live de Chris à l'harmonica !

