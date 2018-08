SPIT RECKLESS est un groupe de Rock formé à Genève en 2015. Leur musique se caractérise par des chansons énergiques aux refrains accrocheurs dès la première écoute. Influencé par des groupes tels que Foo Fighters, Aerosmith, The Black Crowes ou AC/DC, SPIT RECKLESS vous embarque dans un voyage passionné à travers leur univers teinté de Blues, de Hard, de Pop et de Punk. Avec une voix sensible et écorchée, des guitares puissantes et mélodiques, le tout soutenu par une section rythmique bien carrée, le quatuor se démarque avec son propre style et s'impose assurément comme l'un des nouveaux groupes suisses à suivre. Vainqueur du tremplin des Vaches Folks en 2017, SPIT RECKLESS sillonne les plus belles scènes et enregistre en 2018 son premier album “Heat Maker”.

