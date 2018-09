Détails de diffusion du titre : The Reply Première diffusion : Tuesday 28 august at 01h53 Dernière diffusion : Today at 01h01 3 diffusions depuis sunday 9 april 2017 : Today at 01h01 Sunday 9 september at 05h27 Tuesday 28 august at 01h53

St & the Self Tribute Band est un groupe de rock indépendant influencé par le rock psychédélique des 70's et le rock alternatif anglais. Le groupe qui se rend hommage à lui-même vous emmène dans un voyage introspectif à travers la mélancolie, l'inconscient, la créativité, l'amour et le temps. Suite à son premier EP "Out of the Chill" sorti en septembre, le groupe organise sa première tournée en novembre à travers la France.

30 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line