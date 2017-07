Actualités:

Au 25 juillet 2017:

Actuellement en tournée.

Line up:

Stag: auteur / compositeur /Guitare / voix

Patrick Lemarchand: batterie / percus

Alejandro Marassi: Basse

B-Roy: accordéon

Biographie: Stag

Né le 14 aout 1969 à Oullins dans le Rhône , Staguev passe sa petite enfance dans le quartier de L'Yzeron puis son adolescence entre Irigny et Givors(69). Les copains de tout bord, les mobylettes le Kung Fu, la musique déjà, des concerts et les copains surtout. Il s'essaie au voyage et se rend aux états unis où il ne manquera pas de visiter Nashville, Memphis et de souffrir pendant les 8 heures de vol avec la guitare calée sur les jambes, il vagabonde un temps, part en stop en Afrique, traverse le Sahara occidental jusqu'à Nouakchott et au Sénégal. Il revient, pose ses valises quelques temps à Tournon sur Rhône, au café du théâtre et au théâtre aussi, il s'essaie à la lumière artistique pendant un an ou deux mais l'aventure intermittente tourne court, il fini par gagner la Haute-Loire qu'il ne visitait jusqu'alors que dans des circonstances festives, il joue parfois dans les bars et chez les copains, chez Loulou surtout. Mais les mots le taraudent et il décide de régler ses comptes avec l'école. Il occupe un poste de surveillant d'internat et en profite pour passer le bac par correspondance, aux épreuves duquel il ne s'était pas rendu 15 ans auparavant et entre à la fac de Saint-Étienne en Histoire. Il poursuit cette voie universitaire jusqu'en thèse, dépose un sujet sur l'histoire de la solitude , il y travaille pendant 4 ans, à l'université dans un labo avec le CNRS. Enseignant remplaçant en histoire et documentaliste..... Depuis 2007, Staguev n'a plus rangé la guitare, il écrit, joue, gueule, en 2012 il sort un album 13 titres seul. Il rencontre B.Roy à l'Ours Maçon qui vient le voir en concert à Paris et sous l'impulsion duquel il tente une nouvelle aventure , Staguev, puis en 2016 Stag & Co. En 2015 le hasard des enregistrements le propulse chez Laurent Thibault (ingénieur du son au château d'Hérouville de Bowie, Iggy Pop, Higelin...) au studio Le Château à Angers avec qui il concocte un nouveau projet, un Album 13 titres qu'il enregistre en octobre 2016 avec des musiciens de renoms, B-Roy, Francis Moze, Henry Sérafini, Rémy Hubert, Bubu Boirie, Franck Durand, Natalia Magliano et Laurent Thibault aux manettes. L'album sort le 24 mars 2017 loin des grands réseaux de distribution. Côté scène une nouvelle formation à 4 voit le jour avec B-Roy (French Lovers, Manu Chao..., Patrick Lemarchand (Parrabellum, Flor del Fango, Marianne James...) et Alejo Marassi (La Banda del Oeste, Flor des Fango...) ainsi qu'un projet à 6. B-Roy (accordéon): Lorsque B.ROY s'empare de son accordéon et interprète ses chansons, c'est tout l'univers du Paris rock indé, éternel et populaire, qui refait surface. Pas la Ville-Lumière flamboyante pour touristes, non, bien mieux : le vrai Paname celui de Belleville, Ménilmontant ou Barbès. B.ROY fait partie de ces musiciens sincères et attachants, issus de la scène alternative des années 80. Il a pas mal bourlingué aux quatre coins du monde, notamment de 2000 à 2002 au sein de RADIO BEMBA,le groupe de MANU CHAO. Accompagné par PATRICK LEMARCHAND (ex-batteur de Parabellum) au cocktail drum et ALEJO MARASSI(du groupe Flor del Fango)à la basse, cet ex-French Lovers interprète avec énergie et sincérité- en plus d'une vraie légitimité -ses textes simples et touchants. Ceux-ci ont des ambiances de Cour des Miracles, de fleurs de pavés, évoquant un paradis perdu pour les apaches keupons, les rebelles et les laissés-pour-compte.

Patrick lemarchand: Patrick LEMARCHAND est né en 1955, à Boulogne-Billancourt, en France. Dès sa naissance, Patrick baigne dans le Jazz. Son père, le batteur Pierre Lemarchand, a joué avec divers artistes de jazz, tels que : Django Reinhardt, Chet Baker et la plupart des jazzmen des années 50-60 du Paris St Germain de l'époque. À 14 ans, Patrick veut jouer de la batterie. Son père lui donne des baguettes, un métronome et une caisse claire et lui dit :

"Quand tu sauras faire un roulement, on en reparlera" À 16 ans, première expérience de groupe, au lycée. Le frère de Patrick se met à la basse. Ils font du rock. 1976, il joue avec WARMGUN, le gang infernal punk-rock, et enregistre son premier 45 tours. Son frère, Fred, est le bassiste du groupe. Patrick rate malheureusement ses "trois jours", et se retrouve à l'Ecole des fusiliers marins...

Il pratique ses roulements punks au sein de la Fanfare! Après l'armée, il forme DKP, une tribu rock and roll urbaine. L'Eté 1980, il rencontre Daniel Jamet lors d'un boeuf mémorable après un concert garage chez Pierre Vassiliu. Ils jouent jusqu'à "épuisement du gasoil dans le groupe électrogène". En 1981, Patrick rencontre Napo Romero lors d'un concert qui réunit CHIHUAHUA, BERURIERS NOIRS, etc... 1982, les DKP font la première partie de la tournée française des STRAY CATS, après avoir enregistré un 45 t. à Londres. Son frère lui présente Andrew More qui lui présente à son tour Sven Pohlammer. À la même époque il joue avec Napo Romero dans LES DESPERADOS. 1987, Sven lui propose de rejoindre l'aventure PARABELLUM, groupe dont il fait partie pendant sept ans. Ils enregistrent 5 albums et tournent à travers le monde. En parallèle, il joue avec Sven et Marucha Castillo dans GAS GAS GAS, et dans SCHULTZ ET LES TONTONS FLINGUEURS, où Daniel Jamet fait une apparition. Un album partout! 1997, Patrick rejoint Sven Pohlammer, Napo Romero, Daniel Jamet, Marucha Castillo, Philippe Teboul, Ana Carril, Alejandro Marassi.

Ensemble, ils forment FLOR DEL FANGO. Patrick découvre un nouvel univers musical qui le passionne ; la musique Latino-américaine, le Flamenco, la culture hispano-américaine. Patrick fait aussi la rencontre de Marianne James, la cantatrice "Ulrika von Glott" du spectacle L'ULTIMA RECITAL. Marianne lui propose de faire partie de son PREMIER RECITAL, ce qui permet à Patrick de progresser encore, toujours...

Alejandro MARASSI, auteur compositeur est né en 1952, au PARANA, ARGENTINA. Il appartient à la génération du rock argentin qui influence tout le continent Sudaméricain, puisqu'ils imposent le rock chanté en castillan à l'aube des années 70. Son premier contact avec la musique s'est produit dans son enfance, alors qu'il jouait sur le piano de sa grand-mère. A 9 ans ses parents le font étudier avec le “maître” VILA, qui avait fait partie d'un des trio qui accompagnait Carlos GARDEL. Au début des années 70, il intègre le trio LA BANDA DEL OESTE, avec lequel il joue dans le premier Gran Festival Argentin B.A. Rock (Buenos Aires Rock) et enregistre avec eux un album “Un golpe lleno de peces”, avec comme single “Rock del Principio”. A Santiago de Chile il compose la musique pour l'opéra rock “De todos los pelos el pelo”. Il monte le groupe SUR avec Miguel CANTILO et Jorge PINCHESKY, connu en Europe pour son travail avec le groupe GONG, et ils enregistrent un disque du même nom. La situation politique argentine l'oblige à s'auto-éxiler en Patagonie. Lá, il s'établit dans la ville antinucléaire El Bolsón, où il participe, pendant douze ans, à une experience communautaire, spirituelle et écologique. Il fonde divers groupes avec des musiciens locaux et immigrants (Carlos CASALLA, A. ACOSTA FOX), il joue dans l'orchestre de jazz RUTA 258 et se consacre également à l'enseignement de la musique dans des écoles de montagne. De retour a Buenos Aires, il continue de jouer en donnant des concerts improvisés et, par la suite, monte le groupe CARRY BAYER, peu de temps avant son départ pour la France. Il arrive sur le Vieux Continent, et un mois plus tard, il joue dans le métro de Paris, porté par Paula, offrant ainsi ses premiers concerts dans la ville de "lumière", entraînant depuis les quais un nombre incroyable de fans. Il forme le groupe HEADCASE, avec des musiciens anglais, amis connus dans le métro. En 1996 , il enregistre, avec une chanteuse argentine, "Caleuche", et fait partie du groupe du grand guitariste irlandais Micky FYNN, avec qui il enregistre “Black Hole”. Cette même année il rencontre Sven POHLHAMMER (tous deux reconnaissent et affirment s'être connus il y a déjà bien longtemps), et avec Marucha CASTILLO, ils fondent le groupe LA PERLA. C'est sur invitation de Sven qu' Alejo fait la connaissance de Napo ROMERO et, avec Daniel JAMET, Marucha CASTILLO, Ana CARRIL, Philippe TEBOUL y Patrick LEMARCHAND, ils forment FLOR DEL FANGO. Fin 1999, après deux années et demi de travail commun, il enregistre le premier album de FLOR DEL FANGO. Il participe, avec Napo et Daniel , à la création musicale de “Saudade”, spectacle de cirque équestre de la compagnie “Ô Cirque” de Valérie FRATELLINI et Gilles AUDEJEAN. En 2000, avec Marucha CASTILLO, il crée un atelier de chant et de musique, à l' ASSOFAC, et enregistre un quatre titres, “Entrlazos”, avec les élèves et avec la participation de Sven POHLHAMMER. Il prépare le prochain album de FLOR DEL FANGO. Avec son oeuvre, Alejandro représente, la culture lationoaméricaine et le cri de liberté des peuples opprimés.