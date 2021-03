Le groupe est formé et l'alchimie se sent instantanément. Très vite, Stannum commence à composer des chansons d'influences variées (à l'image des 4 musiciens du groupe). Ils commencent les concerts avant d'être stoppés net par la pandémie de Covid 19. Malgré la situation, en moins d'un an, Stannum écrit, enregistre et sort leur premier EP, du nom éponyme " Stannum " en décembre 2020.

