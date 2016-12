Actualités : Au 01 Septembre 2016: Strugg propose une nouvelle vidéo, "3Stories" est un morceau du nouvel album FLOOD à paraitre en octobre. Il est joué live au festival Rabastock en juillet 2016. Au 18 Juin 2016 : Le groupe sort un nouveau single "Pull me out", extrait de leur prochain album "Flood". Au 25 Mars 2016: Le groupe lance un financement participatif pour leur prochain Album, c'est par là que ça ce passe. Et deux nouvelle chronique sur Obsküre Mag et sur Songazine.

Line Up : Vincent : Voix, machines, synthé, programmation, composition, auteur Manu : Guita re, moog, composition Biographie : Trafiqueur de sons, dealer de rock-indus, STRUGG c'est 2 mecs au chant/machines et guitare/moog. Un premier album en 2013 "Kamikaz " annonçait déjà la couleur ; du rouge et de la rancune passée à la machine, mélange de sonorités débridées et de rythmiques assommantes. En 2015, STRUGG revient avec nouvel EP " Disorders in progress " - 4 titres enragés, larsen guitares en guise de sirènes, un voix saturée pour rester dans le ton et une bonne dose d'electro. Sur scène, les STRUGG, maquillés, re- sample leurs propres sons sur des riffs de guitares métalliques, une rythmique persistante, parant le tout d'une voix saturée déclamant ou hurlant selon l'humeur. Emeline, sulfureuse danseuse parfois provocante s'invite sur quelques morceaux pour créer un scénario dans lequel un dialogue des corps s'installe... STRUGG est à la frontière entre Nine Inch Nails, Marilyn Manson et Prodigy. Hope you're STRUGG enough !