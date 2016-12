De ses influences d'univers différents comme Foo Fighters, No One Is Innocent, Luke, RATM entre autres..., naît un 1er EP 6 titres Etat d'Armes en octobre 2011, suivi d'une vingtaine de concerts sur la région Grand Sud-Ouest. Un clip sur le titre Je tombe est réalisé, il a été visionné plus de 20 000 fois sur internet à ce jour.

