Supersonic Pills

"Back in Town" à paraitre le 30-01-2020 more to come...

Quoi de mieux que de ne pas se prendre la tête et d'envoyer valser haters et trous duc ? Tu veux du fun et respirer l'odeur d'un gros cubain en bord de plage ton verre à la main ? Alors pars aux Caraïbes. Mais en attendant, tu peux fermer les yeux et nous retrouver là où l'on se trouve en nous écoutant !

