Actualités : Au 14 octobre 2015 : "Beyond Good and Evil" nouveau single de Syd Kult maintenant disponible. Vous pouvez écouter ce titre en section vidéo de cette fiche !! Au 02 Avril 2014 : Entrée en diffusion de "Overnight" qui est tiré de notre deuxième EP "Reflections of the Black Sun" sorti fin 2014. La précédente version diffusée sur l'antenne était une démo avancée. Ce titre est en écoute dans cette page !! Syd Kult entrera en studio le 10 avril 2015 pour commencer l'enregistrement de son nouveau single "Beyond Good and Evil". Line Up : Composition: Cyril Delaunay : Chanteur / Guitariste / Piano Frédéric Scipion: Batteur Jérôme Moreau: Basse Stéphane Malbéqui (claviers EP's), Erwan Morrisse (batteur live) Biographie : C'est dans l'esprit de Cyril (guitare/chant) que Syd Kult s'écrit au fil du temps. D'influences en émotions, il imagine un univers musical à son image, très " deep rock ", tout en nuances et contradictions, dans lequel passé et présent s'enlacent. Il écrit et compose à mesure qu'il ressent, sans pudeur. A l'automne 2012, Stéphane (claviers/programmation) entre en scène. Séduit par la musique, les textes et par la façon de travailler de ce musicien, qu'il connait bien, il vient enrichir le projet de sa " patte " plus électro-symphonique. Ayant déjà acquis ensemble de l'expérience scénique (Boule Noire, Divan du monde, New Morning...), au sein d'une précédente formation (Phobia), le binôme travaille, un à un, différents instruments et enregistre rapidement une dizaine de titres. Frédéric les rejoint alors comme batteur live. L'odysée Syd Kult a commencé.