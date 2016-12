Actualités:

Au 29 Septembre 2016:

Leur premier EP “ AS I AM ”.Maintenant disponible, le deuxième est en préparation Line-up: BROUARDELLE LEA: auteur / chant lead

METRO ENZO: auteur / compositeur / guitare / choeur

BROUARDELLE LOUIS: arrangeur / batterie

RUIZ TOM: arrangeur / basse Biographie: L'histoire des THE WATTs commence en Janvier 2014 lorsque LEA et LOUIS frère et soeur bercés à la musique rock font la rencontre d'ENZO guitariste débutant, lui-même fan de Deep purple et led zeppelin.

De cette rencontre ils décident de former un groupe et très vite l'envie de créer et de composer se fait sentir.

Les répétions s'intensifies ...

Les mois passent et le travail du groupe paye, puisque cette collaboration fait naitre l'envie de faire de la scene.

Première scène le 21 juin 2014.

Et là.......Révélation .....plus question de quitter la scène.

Les répétitions et les concerts s'enchainent (scènes ouvertes, tremplins rock...) et création de 9 compositions.

L'année 2015 fut riche en rencontres et en scènes les THE WATTs s'épanouissent et participent à plusieurs résidences et concours.

Dans le courant de cette année Tom rejoint le groupe et tous les efforts sont récompensés grâce à leurs participations dans différents tremplins tels que la MJC de Miramas, Portail Coucou, Plan d'orgon, ...Ils annoncent au mois de Juin 2016 leur participation à 4 finales tremplin rock tels que Class'eurock, Emergenza, Théatre Antique d'Orange.

THE WATTS c'est aussi des premières parties de JACK BON SLIM COMBO, HARMONIC GENERATOR, BIG FAT PAPA'Z, LADIES BALLBREAKER ...