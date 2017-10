Actualités:

Au 14 Octobre 2017:

En cours de finalisation de la composition de notre prochain album, qui sera enregistré d'ici fin 2017

Line-up:

Jouveaux Michel : chant, clavier, programmations

Boucq Julien : guitares

Spatola David : basse

Evanno Johann : batterie, séquences

Biographie:

Bienvenue dans le son de TRANK, où la flamboyance rencontre la noirceur, où la puissance épouse l'introspection, où la rage se fait contagieuse. Où, comme ils le disent eux-mêmes en ne plaisantant qu'à moitié, on forge “du silicium : pas du métal, mais presque.”



TRANK, ce sont des chansons qui veulent vous faire “sauter en l'air ET réfléchir en même temps.” Leur musique mêle l'énergie propulsive du métal et la noirceur mélodique et accrocheuse de la cold-wave avec un regard plus mûr, aguerri, sensible et cynique à la fois sur l'existence, que la puissance de leur son ne laisserait supposer - et une flamboyance scénique qui fait de leurs concerts de vrais moments de communion entre le groupe et son public. C'est ce mariage entre ombre et lumière, entre métal et rock alternatif, qui définit leur identité.



TRANK est un groupe français qui écrit en anglais - un témoignage de la force de l'influence exercée sur eux par les références avec lesquelles ils ont grandi : de Deftones à Depeche Mode, de Motörhead à Muse, de Nick Drake à Nine Inch nails, de Pink Floyd à Porcupine Tree, de REM et Radiohead à Rage. Comme toutes ces influences, TRANK se plaît à explorer les recoins les plus obscurs de l'esprit, en extraire le pire des angoisses et des frustrations qui s'y replient, et les exposer au grand jour pour en faire des moments de catharsis lumineuse pour tous ceux qui, comme eux, se reconnaissent dans ces émotions tordues - par expérience ou par anticipation.



TRANK, c'est un groupe uni par cette passion de toute une vie pour la musique et ce qu'elle permet d'exprimer ou surmonter. Julien (guitares) est un ami de longue date de Max (le premier bassiste), de même que Johann (batterie) et Michel (chant, programmations) qui ont scellé leur amitié de dix ans sur des discussions sans fin autour de leurs albums favoris. Quant à David, qui a succédé à Max après que celui-ci a dû abandonner le groupe, son éthique de travail jusqu'au-boutiste et sa longue expérience de la scène et du studio lui ont permis de s'insérer dans le gang comme s'il lui avait toujours appartenu. La musique est leur

" seconde vie " depuis toujours, mais pour lui donner le premier rôle, il a fallu qu'ils se rencontrent... A Genève. " Les gens nous demandent régulièrement pourquoi on ne part pas s'installer à Paris ou à Londres si on veut avoir une chance de percer. On vient tous de coins de Province différents, on a tous vécu à Paris, puis atterri ici (en Haute-Savoie, près de Genève) pour y trouver un travail - et on aime y vivre, entre autres à cause de la scène locale. L'endroit où on vit n'a rien à voir dans l'histoire - ce qui compte, c'est d'avoir envie de créer quelque chose ensemble qui nous plaise autant que la musique qui nous a inspirés au fil des ans. "



TRANK est une jeune groupe de musiciens expérimentés - d'où les textes " matures " que leur musique porte avec un enthousiasme rageur. Les quatre membres du groupe cumulent une vaste expérience au sein de formations semi-pro voire professionnelles, mais il aura fallu la rencontre entre Julien et Michel au détour d'une jam-session pour que le mariage de leurs sensibilités métal et post-punk crée l'envie d'aller plus loin. Le groupe dans sa forme actuelle n'existe que depuis Août 2016 : " ça nous a pris du temps, pour les meilleures raisons du monde, pour accumuler l'expérience dont on avait besoin pour bien fonctionner ensemble. Mais maintenant qu'on y est, et que ça tourne à plein régime, on n'a pas une minute à perdre. "



TRANK a aussi la chance d'être entouré d'amis extraordinairement talentueux, qui soutiennent le groupe dans ses créations. Yvan Barone, leur ingénieur, co-producteur et " cinquième membre " - est un professionnel réputé et l'un des hommes de l'ombre clés derrière le son du Festival de Montreux. David Weber, qui dirige le Studio des Forces Motrices à Genève, où le groupe a enregistré son premier E.P., a prêté son talent (et sa non moins inestimable console Neve, choisie par Yvan pour sa couleur sonore unique) à bien des références du rock alternatif francophone, de Treponem Pal à Mickey 3D.



Côté visuel, le photographe et directeur visuel du groupe, Gabi Hirit, est une référence de premier plan dans sa Roumanie natale, qui a rencontré le groupe au détour de ses recherches de projets durant un bref séjour à Genève. Et le réalisateur de leur premier clip, Jean Baptiste Andrea, ami de longue date et auteur de trois thrillers cultes à l'humour grinçant et hyper stylisé, était le choix idéal pour soutenir le son entre ombre et lumière de TRANK.

" C'est l'un des avantages d'avoir un peu de bouteille : on finit par être entouré de plein de gens de talent. "



TRANK a donné naissance au premier fruit de ces collaborations, un tout premier E.P., en Juillet 2016.

Intitulé " Midlife Noises " (par dérision vis-à-vis des clichés sur la crise de la quarantaine, ou " Midlife crisis "), le 6-titres résume le mélange unique de puissance accrocheuse et d'émotion teintée de cynisme tranchant qui caractérise leur musique.

" A nos âges, on entend beaucoup de clichés sur le fait que " la vie c'est pas du noir et blanc ". Pour nous, apprendre à vivre dans cette zone de gris, c'est aussi être capable de voir les lignes, les angles, les fractures - sans quoi on se perd, et on n'est même plus à même de savoir ce qu'on veut. Avec les chansons et les concerts de TRANK, on espère pouvoir jeter un peu de lumière sur tout ça, à notre façon. "