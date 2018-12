Actualités: Au 18 décembre 2018 : Deux nouveaux titres en diffusion pour la sortie du nouvel album Au 22 Mai 2017: En cours préparation : Tournée des festivals d'art singulier en France Nouveaux titres pour une résidence prévue en 2018 à la Maison des Artistes de Chamonix à la clef, un enregistrement audio et vidéo. Sortie d'un double album digipack live + dvd vidéo septembre 2018 Line Up: Lazareff : Chant / guitare / Choeurs / loops Richie : Chant / Harmonica / Choeurs / Thérémin / bruits divers Biographie: Tailleurs2Costards, c'est la rencontre improbable de 2 personnages atypiques, parfois déjantés... aux univers diamètralement opposés. L'un est issu du rock métal - Lazareff - l'autre de la scène blues - Richie ayant comme seuls points communs la langue française... et l'envie irresistible de se produire sur scène. De cette union est né un rock acoustique à la sensibilité endiablée. Tirant à quatre épingles sur tout ce qui bouge, ils nous impliquent dans leurs confections intimes... tout en énonçant les imperfections de cette socièté qui se défile à l'anglaise sur un tissu de mensonges.

À l'heure du "Prêt à porter" et du "Prêt à penser" normalisé, mondialisé, Tailleurs2costards passent leur temps à "Singer" la machine à en découdre! Depuis leur atelier-studio émergent, leurs petites mains façonnent textes et musiques pour envoyer des mandales verbales et sonores à tous les cadors de la grande distribution de la médoicrité ambiante généralisée. Entre un poing à l'endroit direct et un point à l'envers du décor, Tailleurs2costards "concré-tissent", "contretissent" pour détricoter tous les "Tissu de mensonges" de l'idiotie et de l'idéologie dominantes. Munis de leur teintre d'ironie et de la couleur chatoyante de leur humour, "Tailleurs2costards" élaborent une étoffe à la fois épaisse et légère à porter! D'une texture à la fois soyeuse et rugueuse, son contact est doux, chaleureux, intense puissant, dense... mais toujours agréable, tonifiant. Les motifs restent décalés et joyeux. On peut même parler d'une création d'un "texte-style" et de musique à énergies positives capables de vous régénerer.

Il vous suffit maintenant d'enfiler leur tenue cousue main sur mesure loin des modes officielles. Leur collection de titres Haute couture répondra à votre recherche exigeante d'un "non confort-misme" assuré, affirmé, assumé... sans pour autant recevoir une "cravate".