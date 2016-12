Actualités:

Au 17 Octobre 2016:

De nouvelles photos et des dates de concerts à venir.

Au 20 Juillet 2016:

Enregistrement du deuxième album d'un groupe de Rock'n'roll dans lequel je joue de la guitare et compose et qui a pour nom : THE COTTON PICKERS ce mois d'Août aux studios MELODIUM à Montreuil. L'album sera produit par Patrick Chevalot et sortira à la rentrée avec pour titre d'album : " PAST AND PRESENT ".

Au 14 avril 2016 :

Le clip One of the lonely (titre sur mon dernier album Rainy Days Tales) est terminé, visible sur ce lien :

Cliquez-ici

Nouvelle chronique parue dans deux médias : Paris Move et Illico - Cliquez-ici

Line Up:

Formation à géométrie variable autour d'un " trio de base " composé de :

• Terry Brisack, guitares, voix

• Pascal Favriou, piano et orgue

• Raphaëlle Mürer, violoncelle

Biographie:

Fasciné depuis l'enfance par les pionniers du rock'n roll qu'il écoute sur son pick up, Terry saute de joie quand on lui offre sa première guitare :

il peut désormais reproduire lui-même les riffs de ses idoles ; des sonorités vintage se gravent dans ses tympans.



Les dés sont jetés ! C'est le temps des premiers combos, de la découverte de la scène. Sa passion ne fera que s'amplifier.

De clubs en festivals, Terry affine son jeu, développe une identité musicale proche des stylistes qu'il affectionne (Stacy Sutherland, Chris Spedding...).

Il trouve " son " son grâce aux guitares demi-caisses, aux amplis à lampe et autres modèles millésimés.

Insatiable curieux, il explore, dévore, s'approprie les morceaux-phares et pépites méconnues issus de multiples courants musicaux, classique compris.



Si dans ses compositions, Terry ne se prive pas de puiser dans les racines, il n'est pas passéiste :

" sa musique sonne vintage tout en étant d'une modernité étonnante " peut-on lire dans la presse.



Au fil de ses albums - dont les derniers enregistrés dans ses fiefs que sont le Studio Ka (Lille) et Les Studios de la Chine (Paris) -,

il a su créer sa " patte ", naviguant d'un genre à un autre.

" Le terme rock est ici restrictif, vu les touches d'americana, folk, country, blues, psyché sans compter les notes 50's et 60's, jazzy parfois ".



Quand on lui demande quelle musique il joue, Terry répond " There are two types of folk music :

quiet folk music and loud folk music ; I play both " et ajoute-il (avec un sourire) " j'aime beaucoup l'Europe aussi ! ".



Il n'hésite pas à mêler un piano chafouin à des riffs orageux, une trompette aux accents mexicains à un violoncelle langoureux et le résultat de cette instrumentation " riche et exigeante ", produit une " musique subtile, à la fois savamment arrangée et délicatement ouvragée ", " une pop baroque élégante ".



Empruntant au cinéma, à la peinture, à la littérature, Terry écrit des paroles en anglais, poétiques ;

il crée " des climats multiples, prenants ", " des ambiances qui s'installent spontanément dans l'esprit des auditeurs ".

Avec " sa voix chaude et brisée ", il les emmène en voyage :

" On imagine une vieille américaine et de longues langues de bithume traversant le désert le long des rails d'un train qui file droit vers nulle part ".



Cet univers personnel se déploie à merveille en live : énergie décuplée, connivence avec les musiciens, le public.



Terry joue aujourd'hui au sein de formations à géométrie variable, principalement Terry Brisack & Band (électrique), Terry & The Hellfire Club (acoustique)... avec lesquels il se produit régulièrement.



En 2014, il a rejoint le groupe de Johan Asherton, son complice et ami, considéré comme l'un des plus grands singers-songwriters français (guitares et choeurs).



Il propose aussi des lectures-concerts avec La Voie des Livres.

En parallèle, depuis une dizaine d'années, en passeur passionné, il fait le tour des médiathèques, centres culturels, écoles avec ses concerts sur l'histoire des musiques populaires américaines (blues, rock, surf music) avec son association L'Orage Continental.