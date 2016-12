Actualités: Au 25 Août 2016: EP "The Beginners" sorti en juillet 2016, Vidéo clip Rain on stage sur YouTube Line-Up: de Cuniac Benoît ( Ben ) : Chant / Basse

Huguet Pierre-Olivier ( Piero ) : Batterie / Choeurs Biographie: The Beginners, c'est un duo composé de Ben (Chant/Basse) et Piero (Batterie). Leur rencontre au sein du groupe Doggone leur a permis de forger la base de cette nouvelle collaboration, qui allie puissance et mélodie. La basse traverse toute une série de pédales analogiques afin d'alimenter sur scène 2 amplis guitares et un ampli basse... tout un univers au bout des doigts. Eté 2015, premières répètes, premières suées, premiers morceaux.

Puisant dans le rock 70's, 90's et le Punk et des influences telles que Led Zep, Refused, RHCP, RATM, QOTSA, Jimi Hendrix, Muse ...The Beginners débarque avec l'envie de jouer comme au premier jour !

" Du blues calibré de Free Jack au Twist endiablé de Go Grow, en passant par l'inspiration Stoner de First Wave ou les sonorités Pop Rock de Rain on stage ". En Avril 2016, le duo enregistre son premier EP 4 titres...dans la foulée, un clip est réalisé pour le titre Rain on stage. Le concepteur graphique Fred Frei a réalisé tout le concept visuel du groupe : Animations visuelles du clip, photos, logos...