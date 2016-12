Actualités : Au 02 Juin 2015 : - Un clip est en cours de préparation - Newton Tbag (chant) et Stoof (guitare) interviennent dans Cracksonic sur Radiodebleu pour promouvoir le groupe et ses influences - Couleur3 diffusera des extraits du EP dans l'émission Rockspotting le dimanche 7 juin entre 18h et 20h. Line Up : NewtonTbag: Chant Didi Dragster: Guitare Svn Svindal: Batterie Fra6 Dewald: Basse Stoof: Guitare Biographie : Le guitariste du groupe mythique MC5, ne s'y est pas trompé en félicitant le groupe: "You guys have the real Rock n' Roll spirit... you're scary and dangerous....". Ce groupe de Dirty Rock n' Roll prend un malin plaisir à se tourner en dérision et à enflammer les scènes avec irrévérence, en laissant des traces indélébiles, imbibées de vapeurs spiriteuses à chacun de leurs passages survoltés sur scène. C'est une succession de concerts remarqués en 1ère partie de Brian May, The Last Internationale, Jon Spencer Blues Explosion ou encore des mythiques 999 qui leur permet d'assoir une solide expérience de la scène. Leur passion pour le son analogique et les années 60 et 70 les mène vers le Big Balls Studio en 2014 ou le groupe enregistre Live leur nouvel "EP". Sin, Degradation, Debauchery, Insanity... The truth about The Defibrillators. A découvrir sans aucune modération.