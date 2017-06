The Fluid Side

Actualités:

Au 14 Juin 2017:

En finalisation d'un CD 5 titres " Ma quête des Mots au passé pas si simple "

Line Up:

Philippe Garnier : Basse et Contrebasse Ludovic Bertout : Batterie Djakt Tiquet : Guitare, chant, composition

Biographie:

Dans les années 80, Djakt (Jacques Tiquet) chantait et jouait de la guitare dans un groupe de Rock qui s'appelait " PUNK FLUIDE ", qui écumait alors la région et qui s'est notamment illustré avec un concert mémorable avec l'Orchestre National de Lille au Théâtre de Calais en jouant un projet musical pour groupe et Orchestre de Francis Lockwood. Après un 45 tours et un 33 tours et de nombreux concerts, le groupe s'endormit.

Dans les années 2000, Son vieux complice Phil Garnier (bassiste de Punk Fluide) vient lui proposer de jouer dans son groupe " SOOL ", ils feront ensemble un album et de nombreux concerts.

En 2004, Phil se blesse gravement au bras dans un accident de VTT, Djakt qui est à nouveau complément infecté par la musique, contacte alors Sly et sylvicious (ex" Profit'roll ") et monte avec eux un nouveau groupe " Les SPLENDIFICS " avec qui il enregistrera 2 albums et fera de nombreux concerts notamment au Rock en Stock à Etaples avant Trust.

Punk Fluide était plutôt un groupe de Rock Funk, Sool plutôt Prog Funk, Les Splendifics plutôt Rock'n'roll.

Aujourd'hui, Djakt a déterré ses vieux démons et s'est éloigné des styles trop précis. Il ressort aujourd'hui des thèmes musicaux de sa jeunesse et d'après, qu'il n'avait jamais exploité à l'époque. Il les a actualisé sans concessions avec son vieux pote Phil à la contrebasse électrique. Ils ont été rejoint depuis peu par le batteur, Ludovic Bertout (Tamoko, Crandal, Cheers Cowboys) qui leur donne une énergie supplémentaire.