Actualité:

Au 17 Novembre 2016:

En tournée de sortie d'album.

Line-up:

Jullien Arniaud - Guitar - Lead vocal

Thomas Campion - Drums

Vincent Fraschina - Bass - Backing vocal

Franck Etna - Guitar - Backing vocal

Biographie:

Ils sont quatre, marseillais, mais à les entendre, on les imagine plutôt américains ou british!



Nourris aux grands classiques - Pearl Jam, les Beatles, Led Zeppelin, Queen of Stone Age ou encore The Clash et The Black Keys - les gars de THE HOST distillent leur musique folk'n rock, comme ils aiment à le préciser. Après un premier 6 titres "Burning Altamont", le groupe enregistre son album "Love, Birth and Disillusions" en 2011. "Masks", un EP 6 titres annonce en 2013 la production d'un nouvel album.



C'est début 2016 qu'est finalisé "Sound the Charge", 13 titres aux compositions aussi puissantes que mélodieuses. Plus de cinq années de travail pour faire naitre cet album. Le groupe compose un premier titre, "Stones from the storm", puis enchaine les compositions. Influencés par Neil Young,Artic Monkeys, Kula Shakers ou Crosby, Still & Nash, qui parlent de combat, de liberté mais aussi de chagrin d'amour, du désespoir et de la faucheuse. Des titres forts dans lesquels on sent l'appel des grands espaces ou encore plus intimes comme "Black Hills" et "Bronco". La rencontre avec le chanteur,guitariste et arrangeur Ken Stringfellow (The Posies, REM, Lagwagon...) est décisive. Soudant le groupe, renforçant son esprit d'équipe, il participe aux arrangements et aux mix les plus rocks de l'album ("L'aiglon", "March", "Why would I", "Spyders","Don't give up","Black Hills" I & II).



Gonflé à bloc, entouré d'une équipe son expérimentée, à l'écoute et sans faille (Victoria Verdollin,Olivier Planchard, Dan Cox, Ken Stringfellow), The HOST livre un album puissant mûr, intime et d'unegrande sensibilité.

Entre les enregistrements? Des concerts! On les retrouve en première partie de Skip The Use, Gaetan Roussel, The Shoes, Eiffel, Johnny Winter, Revolver, The Hyènes, The Dukes... en France, Angleterre et en Belgique, pour un set electro acoustique à dominante folk ou amplifié avec une approche plus rock du live. Adepte d'un rock aux riffs incisifs et aux balades planantes, The HOST est prêt à investir les bacs comme la scène.



Sound the charge! Here comes The HOST!