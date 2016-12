Actualités : Au 20 Novembre 2016: Le groupe est à la recherche d'un Bassiste. Au 18 Septembre 2016: Les Kekettes roses vont fêter leur dix ans!!! Et oui déjà!

A cette occasion il sera organisé une soirée rock à Saint-André de Boege le Samedi 15 octobre. Au 01 novembre 2015 : Entrée en diffusion de l'album Back in town !! voir section album !! les titres sont en écoute dans cette fiche !! Line Up : WILLY: Batterie PIERRICK: Basse RICKETTE: Guitare rythmique MICKEY: Guitare solo SIMONE: Clavier CAROLE: Chant SANDRINE: Choeur Biographie : The kekettes roses naissent en octobre 2006, en Haute-Savoie, lorsqu'une bande d'amis décident de prendre en main leurs vies et leurs instruments de musique pour se retrouver régulièrement dans le but de faire du bruit. Perdus au milieu de vastes prairies où il leur arrive de rencontrer des vaches à lunettes et des cow-boys à cheval, et n'ayant pas de garage où répéter, ils inventent le "stall rock". Ils décident d'adopter un nom bizarre, qu'ils traduisent comme ils peuvent en anglais (the kekettes roses) pour faire plus rock et avoir l'air moins débile : c'est en grande partie raté. Mais il faut pas croire : en dépit de leur nom, chez les kekettes tout n'est pas rose. L'histoire du groupe est courte, mais déjà marquée par des histoires de drogue, d'alcools, de sexe, de jalousie, de trahisons et de décès. Aujourd'hui ils sont sept à jouer de leurs corps et de leurs âmes dans les stalles haut savoyardes et sur les scènes qui veulent bien les accueillir : Carole y met sa voix, profonde, envoûtante, traversée d'un bout à l'autre d'un érotisme sauvage, sans appel ; Ponette, la choriste, y met son corps, son âme et sa pêche (de vraie vigne bourguignonne!), desquels elle distille un pur concentré d'énergie mélo-libidinale ; Willy, à la batterie, tisse la toile en décalant ses rythmes espiègles, instinctifs, profanes, toujours hors contrôle ; Pierrick, qui remplace Patrik à la basse suite à son décès, produit de ses doigts des rythmes d'un autre monde ; à la guitare, Erik crache, hypnotique et hypnotisé, le son électrique et bruité d'un rock oraculaire, sans mesure, caressant constamment et dangereusement le point du non-retour ; Phil ayant quitté, fin 2012, The Kekettes Roses et la vie de rock star pour dorer des frites et huiler sa blonde au soleil, c'est aujourd'hui Mika qui met la patate et le feu en sortant de sa lyre survoltée les chants échevelés d'un Orphée rebelle et obstinément amoureux ; Simone tache le tout des sons mystiques et provocateurs de son organe aux circuits rouillés d'eau de rose et de psychédélisme.