Actualité: Au 07 Juin 2016: sortie de l'album "... Of Shades & Deadlands" toute récente le groupe est en promo et concerts actuellement Line Up: YGC : Chant/Guitare/Mandoline/Choeurs

DGC : Guitare/Choeurs/Conception visuelle

GGV : Basse/Voix Thrash/Choeurs

JCR : Batterie/Chant Black/Choeurs Biographie: Tout d'abord, il y a une histoire de frères qui apprennent la guitare dès leur jeune âge. En parallèle, il y a une histoire de potes qui découvrent la musique électrique et décident de jouer ensemble dans diverses formations musicales. C'est de ces deux histoires qu'est né The Losts, groupe de Dark Heavy Metal du Nord de la France tournant activement depuis fin 2010. L'ensemble des paroles du groupe narrent le concept des Egarés (The Losts), êtres innocents, nés de nul part et dans l'abandon le plus total, sans guide en qui croire, qui, par désir d'humanité et de civilisation, se rapprochent des villes. Au contact de l'Être humain, ils développent sa nature profonde, une nature instable et noire faite de mensonge, de soif de pouvoir, de violence, de déviance. L'histoire des Egarés représente, bien entendu, une satire de nos sociétés. Au fur et à mesure des compositions, très portées sur l'aspect mélodique, le groupe s'est vite inscrit dans une mouvance à la croisée entre Hard, Heavy Metal et Dark Metal. " No God, No Devil ", le premier EP de The Losts a été publié en 2013. Il a reçu un bel accueil de la presse, (chroniques notamment dans Rock Hard et Metallian) et est disponible (CD quasiment épuisé) sur les webshops d'Emanes Metal Records et Dooweet, ou encore via Bandcamp. Depuis, The Losts est apparu sur diverses compilations (Howl, Pavillon 666, Dooweet). En 2016, c'est l'album autoproduit " ... Of Shades & Deadlands " qui voit le jour et qui sort en partenariat promotionnel avec Ellie Promotion. Dès les premières semaines, il reçoit un excellent accueil de la presse et du public.