Actu : Sortie de l'album Last Generation le 21 mars sur toutes les plateformes de streaming Biographie : "Branché depuis toujours sur courant alternatif, The Radioactive n'a de cesse d'augmenter sa tension électrique. Mesuré au plus vif du rock'n'roll, il rayonne toujours par noyau interposé. Une irradiation enfin saine et sauve!" The Radioactive a été formé en 2011 par son chanteur, Oscar. Ses mélodies tranchantes allant du blues de Reignwolf au punk de Black de Fidlar ont fusionné à la puissance de Neil à la batterie et la folie d'Arthur à la basse. The Radioactive déchaîne et provoque la scène parisienne avec plus de 50 concerts à son actif (la cigale, Bus Palladium) afin de promouvoir les deux EP sortis en 2013 et 2015. En 2019, The Radioactive décide de clôturer cette période avec la sortie du mini album "A Matter of Time" regroupant les morceaux phares de l'époque tels que "8' o'clock" ou "Trabant". C'est finalement en 2020 que le groupe décide de prendre un nouveau tournant en enregistrant Last Generation". Un album aux influences multiples ayant l'ambition de récrire les lois du rock'n'roll. Line Up : Oscar Pelczel: Chanteur / Guitariste Arthur Dubois: Bassiste Neil Desmet: Batteur Liens divers : Youtube chaine : https://www.youtube.com/channel/UCvrZ8WgmbHbvnDnxLvCvuog Twitter : https://twitter.com/RadioactiveOff?lang=fr Instagramm : https://www.instagram.com/the.radioactive/