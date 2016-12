Actualité:

Au 03 Avril 2016:

Un premier Album qui vient de sortir.... 13 titres originaux à découvrir...

Line up:

Steeve Sacquépée - voix / guitare

Benjamin Bernard - Basse

David Sauvage - Batterie Biographie:

Un power trio explosif, où le blues et le Rock fusionnent énergiquement .

Le puissant mélange des influences, des styles, des époques pour ne servir qu'une seule et même entité... The Smokin' Bones. Fondé début 2013, le groupe est né de la rencontre entre Steeve Sacquépée ( Old Billies ), Benjamin Bernard ( Les Wapitis, Plug ) et David Sauvage ( The Druids, The Black Caps ). Le son gras et musclé rappellera les seventies et le Southern rock, les riffs acérés vous emmèneront sur les versants les plus psychédéliques tandis que la section rythmique se fera flamboyante lorsque guitare, basse et batterie jouent à l'unisson .

Du rock bluesy à souhait ou du blues qui se laisse rattraper par le rock ? The Smokin' Bones ont choisi de ne pas se poser la question et vous invitent à partager leur voyage... An abusive Blues and Rock n' Roll experience...