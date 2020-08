Thee Brinks

Actualités : Au 22 août 2020 : Nous travaillons actuellement sur notre 2ème album Line Up : Leloup Ronan : Chant Proença Bruno : Chant/Choeurs Lhospitalier Dimitri : Batterie Tardif Jérôme : Guitare Page Gérald : Sondier Biographie : Nous sommes issus du centre de la France, de la ville du Printemps : Bourges. Les premiers sons de répète sont sortis fin décembre 2012, dans les studios d'Emmetrop à Bourges. Nous avons tout d'abord choisi de faire des reprises, avec une très grande influence Australienne, Radiobirdman et The Saints en tête de set list !! Notre formation est composée de quatre musiciens: Jérôme à la guitare, Bruno à la basse et aux choeurs, Dimitri à la batterie et Ronan au chant. D'horizons musicaux propres à chacun, de Springsteen à Mötley Crue, de Radiobirdman aux Beatles, la fusion de ces différents univers sont à la source de notre ADN musical, bien conseillés aussi par notre sondier, Gérald, issu de la scène contemporaine expérimentale. Après de nombreux concerts dans les bars, salles et fêtes privées à délayer les accords empruntés pour une soirée aux groupes rock, punk et garage des années soixante-dix, et aussi à la demande de nos socios , nous avons décidé d'écrire notre propre histoire musicale. Pour cela nous avons quitté notre salle de répètes collective afin d'intégrer notre propre studio, pour être confort, comme à la maison. Du coup, dans ces conditions idéales, nous n'avons pas eu de peine à trouver l'inspiration. De ces soirées et parties de nuits, à griffonner des accords, chercher des paroles, suivi d'apparition d'ampoules aux doigts du guitariste et du bassiste, de baguettes de batterie brisées et de cordes vocales vrillées pour le chanteur...en est ressorti notre album ALRIGHT !!! Douzes titres bien rock, pop rock et rock'n'roll !! Soutenus par des riffs percutants, des lignes de basse monstrueuses, de breaks de batterie dignes des plus grands, le tout, raconté par un chanteur charismatique !!! L'album est sorti sur support Vinyle et CD en mai 2020. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plates-formes musicales (Apple music, Deezer, Youtube music, Amazon music, Spotify) THEE BRINKS ALRIGHT. Sur notre page Facebook THEE BRINKS. A bientôt sur scène !! SEE YOU SOON. Jérôme, Bruno, Dimitri, Gérald et Ronan.