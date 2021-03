play

Thee Brinks face à faces avec Serge Le Barbare et le Docteur Eultofio pour plus d'une heure interview réhaussée d'extraits de "Alright", le dernier album du groupe et des chroniques supersoniques de la crew des enKartés, Miss Tibouchon, le Professeur Xavier, Messire Darta et les doigts de fée d'Eric Laspales Dickinson avec : Council, Led Zeppelin, Metal In Veins et Catalyst - Death Metal, Lita Kira, Radio Birdman, Trigones Plus, etc... Thee Brinks face à faces avec Serge Le Barbare et le Docteur Eultofio pour plus d'une heure interview réhaussée d'extraits de "Alright", le dernier album du groupe et des chroniques supersoniques de la crew des enKartés, Miss Tibouchon , le Professeur Xavier, Messire Darta et les doigts de fée d' Eric Laspales Dickinson avec : Council , Led Zeppelin , Metal In Veins et Catalyst - Death Metal , Lita Kira , Radio Birdman , Trigones Plus , etc...