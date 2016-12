Nouveau bassiste au sein de Tigerleech. Gabor issu de The Void (groupe hongrois de Métal Indus/ 2 albums et plus de 60 concerts à leur actif) rejoint le groupe. Gros travail de compos et enregistrement très prochainement.

