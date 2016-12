Actualités : Au 03 Octobre 2016: nous sommes en train de préparer notre prochain Album (LiveTeaser joint) Au 03 mai 2016: Le Croupe est en phase de composition de leur nouvel album Line Up 2015 : Eric (Guitare et chant)

Timo (Guitares)

Cyril (Batterie)

Romain (Basse et chant) Biographie : 1994. Après seulement six mois de répétition, le groupe Bastiais s'isole en Angleterre pour y enregistrer sa première démo à Norwich. eur CD en mains, les Toxic Twins s'envolent pour Los Angeles et décrochent lors du Nahm Show une signature avec un distributeur US ( the P.A.I.N independant Music ), un carnet d'adresses rempli et une expérience supplémentaire. De retour en Corse, la formation s'attelle directement à la réalisation d'un véritable premier album, et commence à enflammer les scènes qu'on lui propose. 1998. Menace to unity sort dans les bacs sous le label Brennus Music et le groupe enclenche une série de concerts. Le press book s'étoffe de critiques élogieuses tant au niveau national, qu'international. Encouragés par ces débuts prometteurs, ils enchaînent sur un vidéo-clip de 4'58'' en images de synthèse.M6 et MCM le programment immédiatement et " In the wind of your wings " finira sur écran géant le soir de la finale de coupe du monde de football 1998 à St Denis.Cette première collaboration audiovisuelle amène le titre " Menace to unity comme bande sonore du CDrom de Compaq Diffusion en 2000. Suivent 3 années de traversée de désert ponctuées de concerts, et par un changement dans la formation initiale. Le groupe compose et rôde son nouveau line up. 2003, ils se voient offrir la possibilité de réaliser un vidéo-clip sur un de leurs nouveaux titres " la haine ". Le nouvel album " Mental Pollution " sera dans les bacs pour une sortie exclusive en Corse fin juin. C'est un album multimédia composé de 9 titres et de la vidéo " la haine ". Comme toujours des concerts suivront. Mai 2006 un contrat est signé avec MCM pour la diffusion de leur dernier clip " Looking for..." Des concerts suivront dans le restant de l'année.La préparation du 4ème album commence alors... Entrée en studio en 2008, le groupe en ressort avec les onze titres de leur prochain album : " Revolution ! " De nombreux concerts seront donnés dans l'année qui suivra et un DVD live sera enregistré. Début 2009 T.T entame le tournage d'un nouveau clip sur le titre "Revolution",et s'enrichit d'un clavier en engagent Etienne Ami et fan du groupe. A la fin de l'année Phil (basse) annonce son départ. Une série de concerts sera donnée durant l'été 2010 avec un remplaçant tout en travaillant sur un nouveau set pour la saison 2011. Janvier 2011 le clip de "Revolution est diffusé sur internet. Fin 2011 : arrivée d'un nouveau bassiste ( Romain ) et mise en place d'une set list composé des meilleurs titres du groupe. L'année 2012 sera consacrée uniquement à la scène et à la préparation de la saison 2013. 2014 s'annonce sous le signe de la composition, le groupe prépare de nouveaux titres et revient à une formation à quatre

(Basse,2 guitares,Batterie).



Une tournée Française débute en Novembre 2014.



Un mois avant le début de la tournée, Alex (Guitare lead)

quitte le groupe après vingt ans dans T.T.

Il est, le jour même, remplacé par Timo (Guillaume) ami et

grand fan depuis des années.



Guitariste hors pair, Il assume les premières dates du groupe

comme si il y avait toujours été .