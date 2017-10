Actualité : Au 21 Septembre 2017: Sortie du nouvel EP " sans consentement " le 12 octobre et le clip "En verres et contre toi" Au Jeudi 24 Mars 2016 : Bataclan, titre inédit Live enregistré le 11 février 2016 au Jack Jack vient de rentrer en playlist sur Rockenfolie, la webradio. Ce titre est en écoute dans cette page ( player du bas ) Voir la vidéo de ce moment ici Mardi 08 D&écembre 2015 : Le groupe vient de sortir le nouveau titre Alice !! En diffusion et en écoute dans cette page !! Line Up : Enzo Lambert : Chanteur / Guitariste Randy Mejias : Guitariste Tony Lambert : Batteur Biographie : Le groupe Trigones Plus voit le jour en 2010.

Initialement formé de Tony (batterie) et de Randy (guitare), ils sont très vite rejoints par Enzo (chant et guitare).



C'est avec une reprise du groupe de Téléphone dans l'émission " Qui sera le meilleur ce soir " sur TF1, que les Trigones Plus se font remarquer pour la première fois, en ne laissant indifférent ni le public, ni le jury professionnel.



Auteurs compositeurs, les Trigones Plus proposent en 2014 l' EP "Vision Humaine" dont les textes reflètent leur propre regard sur le monde actuel, opus qui fera l'objet d'un reportage dans le JT de France 3.



Depuis 2015, la scène joue un rôle de plus en plus important et reste le moteur des Trigones Plus. Ils revisitent leur set avec de nouvelles compositions affirmant définitivement la maturité du groupe. En effet, ils revendiquent fièrement leur appartenance à la scène rock française, à travers leurs textes écrits dans la langue de Molière.



En 2016, ils remportent le prix du public au TNT Festival et le " Tremplin'Ciel ", qui leur donnera l'opportunité d'accéder au prestigieux festival " Music en Ciel ", en partageant la scène avec Imany, Rover et Jehro.



Le groupe présente aujourd'hui son nouvel EP " Sans Consentement " dont l'univers évolue avec des compositions aux sonorités progressives, oscillant entre un rock puissant et aérien, sur un soupçon d'électro.

Les Trigones Plus confient désormais leurs textes à Cynthia Marufo, pour son écriture sortie des sentiers battus.

L'enregistrement de cet opus a été réalisé entre autres dans les célèbres studios de l'Hacienda.