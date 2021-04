Actualité :

Au 28 novembre 2018 :

Nouveau clip : Confession d'un Fidèle

Au 14 Octobre 2017:

L'album "sans consentement" est sortie.

Pour voir la vidéo du moment: le clip "En verres et contre toi" clique ici

Au 21 Septembre 2017:

Sortie du nouvel EP " sans consentement " le 12 octobre et le clip "En verres et contre toi"

Au Jeudi 24 Mars 2016 :

Bataclan, titre inédit Live enregistré le 11 février 2016 au Jack Jack vient de rentrer en playlist sur Rockenfolie, la webradio.

Ce titre est en écoute dans cette page ( player du bas )

Voir la vidéo de ce moment ici

Mardi 08 D&écembre 2015 :

Le groupe vient de sortir le nouveau titre Alice !!

En diffusion et en écoute dans cette page !!

Line Up :

Enzo Lambert : Chanteur / Guitariste

Randy Mejias : Guitariste

Tony Lambert : Batteur

Biographie :

Une Histoire de famille

Avant d'être une aventure musicale, Trigones Plus est avant tout une histoire familiale. Tony Lambert, qui commence les percussions avant même de savoir marcher, s'intéresse de près à la batterie et donne le ton à son cousin Randy Mejias qui l'accompagne alors à la guitare. C'est naturellement qu'Enzo Lambert, (frère cadet de Tony), les rejoint au chant et à la guitare. Avec une moyenne d'âge de 12 ans, le groupe est formé. Les trois musiciens s'imprègnent de plusieurs influences musicales à travers des artistes comme Placebo, Porcupine Tree, Noir Désir ou encore No One Is Innocent.

La scène

Comme une évidence, les planches attirent le trio dès leur début pour devenir un élément moteur. Avec plus de 150 concerts à leur actif, Trigones Plus est un groupe de live, qui aime aller à la rencontre de ceux qui les écoutent. Cet intérêt pour la scène fût constaté lors des prix remportés sur différents tremplins comme le TNT Festival, le Tremplin'Ciel, et The Talent. Le chemin de la tournée les amèneront par la suite à partager la scène avec de nombreux artistes de renom tels que Shaka Ponk, Kyo, Cats On Trees, Yarol Poupaud, Luke, Imany, Charlelie Couture, Le Trottoir d'en Face, Cachemire...

La musique

Après les EP " Vision Humaine " en 2014 et " Sans Consentement " en 2017, les Trigones Plus reviennent avec leur premier album " L'Ombre de l'Horloge ", dont les textes sont signés pour la seconde fois par Cynthia Marufo, faisant désormais partie intégrante du groupe. Leur maturité s'affirme aujourd'hui au travers de divers univers musicaux. En effet, ne soyez pas surpris de rencontrer au sein d'un même titre des sonorités rock et puissantes, pour ensuite vous laissez porter par des sons aériens et entêtants, le tout avec quelques touches d'électro. Son écriture sortie des sentiers battus et l'osmose entre les musiciens et la parolière renforcent l'identité du groupe. Revendiquant le rock en français, cette maturité s'affirme également en abordant des sujets parfois tabous mais des sujets qui avant tout touchent particulièrement ses membres. Pour les plus curieux, d'autres styles musicaux se sont cachés au coeur de certains titres, mais nous vous invitons à les découvrir par vous même...