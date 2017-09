Actualités: Au 07 Septembre 2017: L'album Red Ashes à été remixé, à l'antenne et sur la fiche tu peux écouter et réécouter ces titres. Une photo et disponible. Au 31 Mai 2017: le groupe envoie quelques photos fraîches du studio où ils écrivent l'album.

Suite au départ de Gabriel ils ont eu la chance de tomber sur David nouveau bassiste depuis environ 3 mois maintenant.

Il complète parfaitement leur style et apporte ce mélange tant recherché de folie contrôlée pour leurs morceaux avec un groove lourd ou aérien. Au 19 Avril 2017: Une petite photo du groupe. Au 01 Février 2017: Le groupe vous propose une nouvelle photo de profil. Au 06 Décembre 2016: Une vidéo live à découvrir ici. Au 25 Septembre 2016: De nouvelles photo à découvrir ici Line Up:

MEILENDER Aurore : Chant / Textes / Choeurs

NARCANTE Thomas : Guitare / Choeurs / Piano

STOESSER Rodolphe : Batterie

David : Basse

Biographie: Le projet naît à l'été 2011 et passe par plusieurs combinaisons avant d'aboutir sur une première formation solide. L'arrivée de Rod derrière les fûts en 2015 et Gabriel à la basse en 2016 donne un nouvel élan au quatuor.

Les compositions du groupe s'affirment, s'enrichissent en émotion et en prise de risques. A travers leurs morceaux, Aurore, Rod, Gabriel et Tom vous entrainent dans un univers aux influences parfois sombres, sensuelles et déjantées ..." Apprécié pour sa cohésion sur scène et ses prestations énergiques, le groupe s'est déjà produit dans diverses salles parisiennes telles que le Gibus Café, le Batofar, la Cantine de Belleville, Le Divan du Monde, Le Petit Bain ou la Boule Noire. Twisted Oaks puise collectivement ses influences chez Tool, A Perfect Circle, Faith No More, Eleven, The Pink Floyd, Devin Townsend ou Queens of the Stone Age. Parmi les multiples inspirations propres à chacun, on citera notamment : Aurore : Nick Cave & the Bad Seeds / Nine Inch Nails / David Bowie

Tom : Colour Haze / Karma to Burn / John Murphy / Ennio Morricone

Rod : Aerosmith / Boards of Canada / The Black Keys

Gabriel : Tout !