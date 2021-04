Actus : Sortie de notre premier album 'The United States of Akrasia' sur les plateformes digitales le 18 mars 2021, et en distribution physique en mai 2021. Après 2 ans d'un travail acharné et de nombreux concerts pour fignoler l'impact des titres, 'The United States of Akrasia' par UNSTAK sort enfin en digital le 18 mars 2021.

8 titres de pure énergie. 8 titres qui parlent d'amour, d'anxiété, de la peur d'enfin réaliser quelque chose qui fait sens dans le monde fou dans lequel nous évoluons tous et d'espoir. 8 titres où chaque seconde compte. Ces 8 titres sont ambitieux, des joyaux à l'énergie punk dans un écrin de metal.

L'objectif est de créer de la complexité dans la simplicité. La mission est de contribuer à ramener le rock à sa juste place.

Ecoutez l'album complet sur Soundclound https://soundcloud.com/user-351633515/silence/s-z1BR36UMH1N?in=user-351633515/sets/the-united-states-of-akrasia/s-8IZJHFmcKik

Vous pouvez voir notre premier clip pour le morceau Phenomenology of Spirit https://www.youtube.com/watch?v=XQ2n6qqhFOE

Biographie : Avec des membres venant d'horizons et d'expériences différents (pop, jazz manouche, musiques électroniques, punk...), UNSTAK était d'abord destiné à devenir un groupe de funk. Mais devant notre alchimie commune et notre amour partagé pour les chansons lourdes, directes, peu de temps a fallu pour que nous nous lancions dans l'écriture de nos premiers titres. Et tout ça s'est soldé en un savant mélange entre Rage Against The Machine, Tool ou Pearl Jam. Back to basics. Nos chansons sont brutes, honnêtes et souvent ambitieuses. Nos paroles parlent d'amour, d'anxiété, de la peur d'enfin réaliser quelque chose qui fait sens dans le monde fou dans lequel nous évoluons tous et d'espoir. L'objectif du groupe est de créer des structures harmoniques et rythmiques complexes dans un écrin de metal, avec une énergie directe et punk. UNSTAK propose un rock dur mais aérien, promenant l'auditeur au gré de circonvolutions rythmiques et mélodiques, et des riffs taillés au burin. Notre premier album sort le 18 mars 2021 sur toutes les plateformes de streaming et s'intitule 'The United States of Akrasia'. Et nous sommes heureux d'enfin faire votre connaissance. Love. Line Up : David Cheminal (batterie,chant) Guillaume Camus (basse) Cyril Moré (chant, guitare) Patrice Ruh (lead guitare)