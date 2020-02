Détails de diffusion du titre : Lovicide Placide Nouveau ! Première diffusion : Monday 20 january at 23h48 Dernière diffusion : Today at 10h27 4 diffusions depuis saturday 11 august 2018 : Today at 10h27 Wednesday 29 january at 05h49 Saturday 25 january at 00h31 Monday 20 january at 23h48

Au 2 février 2020 : V présente son nouvel et 3eme album "42"; Le clip du titre principal "welcome to the machine" (cover's Pink Floyd) est déjà en diffusion ; Un prochain clip sur le titre "Trieste" est à venir !L tournée "Elephantour" à est en route avec des dates en France, Suisse....

103 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line