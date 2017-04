Actualités: Au 24 Février 2017: Sortie du single I swear & du clip qui l'accompagne, préparation de la tournée (début Eté 2017) Line Up: V. Vincent (Vincent V) : Chant, 2ème guitares

Macheret Patrick : Guitares, Backing Vocals

Bamberger Nicolas : Claviers, Backing Vocals

Boeglen Liva : Basse

Friedli Lionel : Batterie Biographie: Vincent V dort sur le ventre. Il aime bien Kenzo et Paul Smith (si vous souhaitez lui faire plaisir).

Son premier instrument est la batterie. Il a étudié la musique à Los Angeles.



Vincent V a longtemps juré que par le vrai Coca-Cola, dans un verre plein de glaçons, à l'américaine. Il a tombé le mythe en lisant l'enquête de William Reymond.



Depuis il préfère l'eau. Pourquoi pas l'eau à bulles, mais se demande pourquoi on la transporte si loin. 1ère télé à 16 ans. N'a pas osé écrire sa première chanson pendant 8 ans.

Premier album à 22 ans. Le secret bancaire lui donne envie de gerber son si beau pays. Il défend Michael Moore.



Il choisit méticuleusement les gens avec lesquels il travaille.



En ce moment, David Odlum, lauréat d'un Grammy Award, qui produit et mixe le prochain album. Ne jouera jamais en play-back. Même sous la menace.



A 11 ans, il savait qu'il deviendrait Johnny Hallyday 2, ...il le croise, en février 2005. Le cinéma fascine Vincent V. Depuis octobre 1996, il ne porte plus de chaussettes blanches. Lorsqu'il est en studio, il préfère 100 fois le studio à la scène.



En scène, il a le sentiment qu'il n'y a pas meilleur endroit. Vincent V vit l'instant présent. Mais le concept de chacun des trois prochains albums est prêt. Sa mère est une divine cuisinière.



A 18 ans, il se fait passer pour un journaliste et réalise une interview de Jacques Higelin en lui avouant tout dans les 3 premières minutes. Vincent V parce que Villard sonne comme Hervé Vilard... Ca ne s'écrit pas pareil, mais surtout ce n'est pas son fils !



Vincent V a jammé avec Macy Gray, Jean-Louis Aubert. Egalement avec BB King, Stanley Clarke, David Sanborn, John Mc Laughlin et tant d'autres, sur la scène de l'Auditorium Stravinsky, lors du

Montreux Jazz Festival. Il balance un rock ambiant.

Et des chansons en franglais. Vincent V aime ce qui est dit; Mais la voix est mixée à la même

hauteur que la musique. A l'anglaise.



En 2004-05, il part autour du monde avec Phil Collins. Puis en 2007 avec Genesis; Equipe son. Vincent V peut être fan, pendant quelque temps, dévorer l'oeuvre et la bio; mais ne demande jamais d'autographe. Il n'a jamais rencontré Michel Colucci. Il s'en sent pourtant tellement proche. Fin 2001, CharlElie Couture l'a déçu. Ils en ont parlé. Puis ont déjeuné, en mai 2010, à New York. Vincent V croit aux artistes responsables.



A la responsabilité individuelle et à la responsabilité collective. Ca fait beaucoup, mais ça ferait tellement de bien. En 2006, il propose un spectacle aux airs de cinéma. Images projetées et musique live se synchronisent, comme par magie.



En janvier 2010, il a joué la demi-finale du Tremplin Génération Réservoir. En 2011, il sillonne France, Suisse et Belgique avec son Tour "Vincent V se loop tout seul", spectacle intimiste, en contraste. Succès immédiat. En 2012, écriture et premiers enregistrements d'un nouvel album. En 2013, tournage d'un film musical / vidéoclip - Notre rapport à l'environnement. Geste citoyen.



Sorties du film “I swear” et du single le 18 décembre 2016. Sortie de l'album début 2017. Sur sa boi^te vocale, il y a le CD du mois.