Actu: Au 16 Décembre 2016: Le groupe propose 3 vidéos live à découvrir ici: Au 20 Novembre 2016: Le groupe se sépare de Jérome et Gilles les rejoint pour de nouvelles aventures. De nouvelles photos à découvrir. Au 27 Octobre 2016: le groupe posséde un nouveau site web. Au 04 Mars 2016: En plein boulot ! Nous composons de nouveaux morceaux pour les prochains concerts Line up: WEISE Thierry: Chanteur / Auteur / Compositeur RELAND Marc: Guitariste / Compositeur CHRISTIAENS Gilles: Bassiste

LADEIRO Pedro: Batteur BASTIE David: Guitariste soliste LECARPENTIER Stéphanie: Chanteuse Bio: VOLT'R est un groupe de Rock Français de la banlieue parisienne qui a pour but de faire des compos,

ainsi que quelques reprises et pouvoir partager tout ça sur scène.

Le groupe a vu le jour en 2013.

Jérome, Marc, Stéphanie et Thierry se rencontrent ,

après quelques répétitions et pour diverses raisons le batteur et le guitariste soliste quittent le navire,

le groupe est en stand by.

Jérome et Thierry continuent l'aventure ensemble pendant un an avec différents musiciens,

finalement ils arrêtent les répétitions et décident d'enregistrer "Une évidence" en studio avec Stéphane,

un ami qui fera la batterie et la guitare ainsi que le mastering, puis marjorie fera les choeurs.

L'envie de faire de nouvelles chansons et rejouer en répétition se fait sentir,

Thierry reprend l'écriture et Jérome continue de jouer avec un autre groupe ou il rencontre Pascal.

Marc et Thierry reprennent contact courant 2015, cette fois c'est parti,

la mayonnaise prend très vite avec Jérome, Pedro et Pascal qui rejoignent également les VOLT'R.

Après une quinzaine de répétitions, le groupe se lance dans ses premiers concerts fin 2015,

ils proposent à Stéphanie de monter sur scène avec eux pour boucler la boucle.

Deux concerts sympas encourageants, il ne reste plus qu'à écrire de nouveaux morceaux, David remplace Pascal à la guitare Lead en Mars 2016, le groupe bosse les nouvelles compos et enchaine les répétitions. Novembre 2016, le groupe se sépare de Jérome et c'est Gilles qui rejoint l'aventure avec les VOLT'R pour préparer les prochains concerts.