Actualité :

Au 23 Octobre 2017:

Depuis le 15 septembre le 2eme album Angels of light est sorti, à découvrir le clip du premier titre.

Au 04 Mai 2017:

Vital Breath est fier de faire parti de la famille Mighty Music et pour fêter cela voici la pochette du nouvel album qui sortira le 15 septembre 2017

Il y a aussi du nouveau dans le line-up, une photo en galerie te permettra de connaitre les musiciens et une toute nouvelle et belle biographie.

Au 06 Décembre 2016:

Contribuez à la production du 2e album de Vital Breath : après le single "Welcome to my world", participez à la sortie de l'opus complet !

Dernière ligne droite pour Vital Breath! Il reste 9 jours pour boucler la campagne de crowdfunding sur Kisskissbankbank!



C'est maintenant ou jamais! On compte sur votre précieux soutien!!!Merci à tous!

Line Up :

Jerôme Ponsolle: Lead vocals / guitars

Wayne Loeuillet: Guitar/ backing vocals

Christophe Blanc Tailleur: Bass/backing vocals

François Brisk: Drums/Backing vocals

Biographie :

100% metal !100%rock ! 50% prog !30% alternatif !



Voilà comment définir la musique de Vital Breath, même s'il peut paraitre réducteur tant le groupe propose une identité forte propre à lui.

Les fans des groupes Alter Bridge, Disturbed, Alice in Chains, ou autre Dream Theater devraient apprécier le style proposé.

Après un premier album " Duality " plutôt bien accueilli dans la presse et auprès du public, le nouvel album " Angel of lights " s'inscrit dans une direction musicale plus mélodique et plus aboutie. Le style et l'identité s'affirme un peu plus.

Les 12 nouveaux titres prennent une dimension supérieure grâce notamment à une production soignée plus adéquat au style proposé (mixé et masterisé par Olivier Didillon.) Les arrangements Pianos et cordes de Julien Spreutels (Ethernity, Epysode, Noveria), invité spécial sur l'enregistrement, ajoute un accomplissement non négligeable au travail réalisé par le groupe.

L'intégralité des textes sont écrits par Jérôme Ponsolle (guitare et chant). Il compose aussi les principales trames de chaque morceaux, soigneusement arrangées et orchestrées par le reste du groupe.

Les thèmes abordés sont divers et variés et traitent des sujets allant de la relation humaine, des problèmes de société, de la perception du bien et du mal, de la vie, de la mort, des croyances, de l'écologie, de la complexité de notre monde actuel.



Fort de la présence de musiciens passionnés, Vital Breath est actuellement composé de Jérôme Ponsolle au chant et à la guitare, de François Brisk à la batterie (ex Dyslesia - Virus IV), de Wayne Loeuillet (The Great Beyond) à la guitare et de Christophe Blanc Tailleur à la basse (Anasazi).