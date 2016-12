Actualité : Au 06 Décembre 2016: Contribuez à la production du 2e album de Vital Breath : après le single "Welcome to my world", participez à la sortie de l'opus complet ! Dernière ligne droite pour Vital Breath! Il reste 9 jours pour boucler la campagne de crowdfunding sur Kisskissbankbank!

C'est maintenant ou jamais! On compte sur votre précieux soutien!!!Merci à tous! Au 30 juin 2015 : Le nouveau single du groupe vient de rentrer en diffusion sur Rockenfolie, La webradio et en écoute dans cette page !! Le clip du même nom est dispo en section vidéo de cette fiche !! Au 12 Mai 2015 : Le nouvel album se profile, un nouveau single sort en juin, on a un nouveau bassiste et on a une date pas loin d'ici au Brin de Zinc à l'occasion de la sortie du single A suivre Au 22 Mai 2014 : Entrée en diffusion de 2 nouveaux titre de l'album "Duality" sur rockenfolie, la radio rock 2 titre que vous pouvez écouyter dans cette page !! Au 16 Avril 2014 : Actuellement à la composition du 2eme album !! Line Up : Jérôme Ponsolle : Chanteur, guitariste et compositeur du groupe, il officie aussi dans des groupes de reprises explosifs Teranga duo acoustique et 3Aliens. François Brisk : Batterie, Il a installé son nom avec le groupe Dyslesia et Virus 4. II a tourné avec Stratovarius, Symphony X, Rage, Elegy, Iron Maiden, Firewind ... Sylvain De Nicola : Guitare. Producteur et mixeur de l'album de Vital Breath, il a notamment joué dans Dyslesia, Blackness et Kemet . Christophe Babin : Basse . Membre d'Headline et Eradicate, il a tourné avec Symphony X ou Evergrey. Professeur de Basse à la Master Classe, il a participé à la compilation " Basses Influence vol 2 ( XIII bis Records) avec Eric Serra, Jeff Corallini... Il travail aussi avec Rudy Roberts ( Starmania, Stuart Hamm, Jonathan Mover) Biographie : Formé en 2011, le groupe Vital Breath est un nouveau venu sur la scène Rock et métal européenne avec certains de ses membres déjà connus dans le milieu. (VirusIV, Blackness, Kemet, Dyslesia). Il est composé de Jérôme Ponsolle aux guitares et chant, Sylvain De Nicola aux guitares, Guillaume Boudou à la basse et François Brisk à la batterie. Vital Breath ce sont 4 musiciens expérimentés dont une voix, Jérôme, qui donne une surprenante consonnance US... Le groupe a sorti son premier album "Duality " le 11 mars 2013. Vital Breath évolue dans un style musical influencé à la fois par le rock, le métal, l'alternatif et une pointe de mélodies pop. Ecoutez notre musique et prenez une grande inspiration de souffle vital : Vital Breath..."