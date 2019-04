Actualités : Au 24 mars 2019 : Nous sommes actuellement en préparation d'un nouvel E.P ou Album, de vidéos comiques sur notre actualité, d'un clip, et de toute une tripotée de concerts sur Lyon et ailleurs ! Line Up : Menouillard William : Guitare/Chant Loche Xavier : Basse/Chant Denêtre Damien : Batterie Biographie : Fondé au beau milieu de l'année 2017 par William Menouillard (Guitare/Chant) et Xavier Loche (Basse/Chant), Warband a commencé à construire sa présence sur les réseaux sociaux par le biais de photos et vidéos à la con, et de versions instrumentales de ce qui deviendra le premier E.P du groupe. Après deux chanteurs, il a été décidé que les deux membres fondateurs se chargeraient du chant, et " This is Warband " sortit officieusement sur Facebook, YouTube et Soundcloud durant l'été 2018, puis officiellement sur Spotify, iTunes, Deezer et Amazon (entre autres) le 8 Janvier 2019. Warband a également vu passer trois batteurs et finalement trouvé son bonheur avec le quatrième, en la personne de Damien Denêtre. Warband c'est également six concerts en région Lyonnaise depuis le 26 Octobre 2018, et des tas d'autres à venir ! De nouveaux morceaux et un clip sont en préparation pour le courant de l'année 2019.