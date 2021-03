Actu : Début 2021 : Sortie du premier EP the enemy inside 12/12/2020 Warside vient de sortir son premier EP " The enemy inside " en auto-production. Le groupe a de larges influences allant du Death Metal (Aborted, Misery Index,Vomitory...) jusqu'au grind core (Rotten sound, Mumakill...). Ce premier EP se veut brut et sans concessions, il est le résultat de la rencontre et retrouvailles de musiciens expérimentés de la scène métal extrême Lyonnaise. Cet album se veut l'expression de la violence, de la frustration et la haine accumulée au sein de notre société contemporaine. Les 6 titres laissent s'exprimer les plus bas instincts en faisait exploser au grand jour la part animale des individus impliqués dans les chansons. Les morceaux abordent des thèmes forts tels que la pensée unique et l'autoritarisme, la violence sans retour possible des plus démunis de la société, l'aliénante course au profit et le suicide social qui en découle. Les textes trouvent aussi leur inspiration dans le cinéma (Falling down, Plattoon, Rampage...) ou la littérature de science-fiction. Biographie : - En 2003, les deux guitaristes Vincent et Jérôme ont commencé leur classe avec une petite unité formée localement, WHISPER-X. Leur premier Album, se nomme prémonitoirement WARSIDE... Ce projet, nos recrues l'ont fait vivre sur plus d'une centaine de concerts, au côté de groupes comme GOJIRA, DECAPITATED, NO RETURN, TREPALIUM, GOREROTTED, KRONOS, BENIGHTED, FURIA... - En 2008, Jérôme et Vincent sont rejoint par un nouveau frère d'armes Thom. Avec la participation du vétéran Younes (bassiste de THE OCEAN) ils décident de se former au maniement du studio. Pour cela ils s'affichent sous une nouvelle bannière et monte le projet HEMERAH. Les faits d'armes de cette unité : un E-P intitulé " ADAM'S EVe and the MAMMOTH OF EDEN ", masterisé par ALAN DOUCHES l'armurier des légendes (NILE, PANTERA, SEPULTURA). - En 2010, les frères d'armes se séparent avec une promesse: chercher de nouveaux théâtre d'opérations chacun de leur côté et se retrouver quand l'appel du devoir résonnera. De ses opérations individuelles, on pourra noter un album (Years of Legions de SKOX ), des expérimentations avec des projets Grind (ABRUPT, AxDxT) ou encore Black Métal (ENDLESS FUNERAL) ainsi que de nombreuses performances live au côté de groupes tel que : MUMAKIL, PESTILENCE, CEPHALIC CARNAGE, EXHUMED, INHUME, NAPALM DEATH, MISERY INDEX, ROTTEN SOUND, NATRON... - En 2018, le clairon sonne . Les troupes répondent à l'appel, tous devenus vétéran, ils décident de se nommer WARSIDE car leur rage est la même qu'au premier jour. Pour parfaire leur peloton, Ils recrutent Nathan, entrainé depuis ses 5 ans au maniement de la batterie et animé d'une rage similaire à celle de ses ainés il y a 15 ans. - En 2019 Un autre vétéran rejoint l'unité, Florent, bassiste du groupe SKOX. - En 2020, le groupe fait appel à son allié le plus fidèle ( Thibault.B de Convulsound) pour mettre en boite son premier fait d'armes : “The Enemy InSide”. Line Up : Jérôme (Guitare) Vincent (Guitare) Thomas (Chant) Nathan (Batterie) Florent (Basse) Liens : Site web : www.warside1.com YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCbKPnsWVGb4FLSyvUmQDBbA Bandcamp : https://warside1.bandcamp.com Facebook : https://www.facebook.com/WARSIDE.FR Instagram : https://www.instagram.com/warside_official/ Média : Téléchargement EP / photo : https://warside1.com/ws-epk-fr-2021/