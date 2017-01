Actualités : Au 17 janvier 2016 : Nouvelle vidéo !! Cliquez ici What Have We Done , entre Rock et reggae , live aux pépites à Samoëns juillet 2015 .Wash Your Hands . Au 15 Novembre 2015 : Une nouvelle vidéo est disponible en section vidéo de cette fiche !! Au 08 octobre 2015 : Sortie novembre 2015 d'un EP 5 Titres, clip en gestation pour 2016 Line up : Marc FORESTIER : Chant / Guitares / Harmonica Stéphane CADORET: Batterie / Percussions / Machines Sylvain LUNEAU : Basse Biographie : Pour Wash Your Hands, Tout a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne alors qu'ils cherchaient un raccourci que jamais ils ne trouvèrent. Cela a commencé par une auberge abandonnée et par 3 hommes trop fatigués par le manque de sommeil pour continuer leur voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial ... A présent Marc, Stéphane et sylvain savent que le rock ne s'arrête pas aux frontières de notre planète, ils leur reste à convaincre un monde incrédule que le rêve à déjà commencé. Mai 2014, dans les couloirs du Labo (Salle de répétition de la salle " l'atelier CLUSES 74 "), le groupe se constitue et un premier concert presque improvisé à lieu pour la fête de la musique, c'est l'alchimie ! Cette soirée scelle la première pierre du groupe. Autour des compositions de Marc Forestier (ex MASSYCO. 1 EP 5 titres " Original Blend " 2012), Stéphane Cadoret (ex PROYAS et Batteur de Juliette Lethy et professeur de batterie) et Sylvain Luneau (ex MASSYCO) à la basse, le trio se mets rapidement à l'oeuvre et 12 mois seulement après la création du groupe, Wash Your Hands s'est produit pas moins d'une vingtaine de fois dans toute la région ( salles , festivals , café-concert ) .5 titres rodés en live et peaufinés en répétition sont enregistrés en autoproduction ( Mai 2015) au Savern'studio , l'album devrait voir le jour fin 2015 et les premiers titres proposés à l'écoute reçoivent déjà un très bon accueil . 2 captations live (festival les pépites 2015) sont en cours de montage ainsi que l'écriture d'un clip qui sera un des objectifs 2016 du groupe.