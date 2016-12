Actualités:

au 08 Décembre 2016: En concert pour en début 2017 pour la promo du 1re EP sortie en juin 2016. 2nd EP doit être enregistré en avril 2017 pour une sortie en septembre 2017. Line Up: Roussel Pierre : Guitare / Chant Bataille Fabien : Batterie / MAO Coralie Dervaux : Danse / Flûte Gautherot Basile : Basse Biographie: Formé début 2015, le groupe nantais We Come In French impose son univers rock/post rock, en associant subtilement le son caractéristique des années 90 à un univers scénographique mystérieux. Trois musiciens au service d'un projet ambitieux, dont l'élément central est une danseuse qui évolue au son des différents tableaux musicaux que nous offre le trio. L'histoire que nous raconte We Come In French est celle d'une adolescente qui lutte pour trouver sa place dans un monde qui l'étouffe. Laissant de côté ses ballerines au profit d'une bonne vieille paire de Docs, Coralie Dervaux livre toute la puissance de la danse en parfaite osmose avec la guitare acérée de Pierre Roussel, fondateur du projet. Cette histoire, Pierre l'a imaginée il y a longtemps. Dix ans de concerts ont fait de Pierre un véritable adepte de la scène, et il propulse We Come In French sur les planches du Ferrailleur (Nantes), La Scène Michelet (Nantes) ou encore L'Alimentation Générale (Paris). Derrière sa batterie, Fabien Bataille ami de longue date de Pierre impose son jeu subtil et son groove envoûtant aux côtés de François Jamois qui vient asseoir un basse/batterie redoutablement rock'n'roll. Le premier EP du groupe est produit dans les studios nantais de Black Desert Records, et mixé par Yoan Aubé, il sera chaudement accueilli par le public nantais en juin 2016. Suivra en Septembre la sortie du clip " Blood ", réalisé par Julien Lolivret tourné également à Nantes. Actuellement en préparation d'un second EP, We Come In French donne rendez-vous à son public pour une année 2017 riche en surprises. Affaire à suivre...