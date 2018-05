Actualité :

Au 06 avril 2018 :

Entrée en diffusion du morçeau "Angel Dust" extrait du nouvel album "Time of Awakening"

Au 31 Mars 2018:

Weend'ô a été nominé par le magazine UK "Classic Rock Society", parmi le TOP 5 des meilleurs nouveaux groupes !!

Au 31 Janvier 2018:

Grosse info pour le groupe Weendo en ce mois de Janvier 2018 : 20 000 exemplaires du nouveau numéro du PROG MAGAZINE au Royaume Uni viennent d'avoir été distribués avec à l'intérieur un CD regroupant des artistes internationaux ! et devinez ....Le titre "Angel Dust" est listé sur ce CD et mention spéciale sur le CD "we kick off 2018 with a strong selection, boasting our cover stars Anathema, the delightful Beatrix Players and rising French proggers Weend'ô as the more established names."

Au 19 Janvier 2018:

Le groupe a signé un contrat de 3 ans avec le label SONICBOND (UK) et l'album "Time of Awakening" sortira le 2 février 2018 - distribué par NOVA.

l'album CD DIGIPACK sera disponible sur notre boutique à cette date là.

Au 20 Novembe 2017:

Lors de notre tournée en France et au Royaume Uni, Weendo a surpris fortement le public anglais ! Si bien que lors de notre passage au Festival "Summer's End Prog Festival" au Pays de Galles, la quasi totalité des nouveaux albums et anciens albums ont été vendus !!!!! Le groupe a fait également une forte impression au Festival de rock métal chant féminin à Birmingham !!!

Le groupe s'est fait repérer par 2 labels anglais et va prochainement signer avec SONICBOND LABEL. Dores et déjà, la sortie officielle de "Time of Awakening" est en élaboration avec l'équipe du label et leur distributeur international en version physique et digitale.

Egalement, le groupe repart en mini-tournée, en version acoustique, supporter le groupe anglais d'Alan Reed : 27 Février à Southampton, 28 Février à Stoke-on-Trent et le 1er Mars à Glasgow !

D'autres aventures suivront...L'album sera disponible sur le site officiel de Weendo début 2018. La date sera annoncée prochainement...

Au 07 Septembre 2017:

Le groupe part en tournée, une photo récapitulative des dates est dispo en galerie

Au 25 Juillet 2017:

La campagne indiegogo s'est donc terminée le 21 juin 2017 avec une cagnotte ayant atteint 6050Euros !

Mais il y a eu aussi des contributeurs qui ont adressé directement leur don et/ou commande au groupe via leur association zik passion.

Le montant final de la cagnotte pour ce 2ème album atteint donc 6600Euros !



Les enregistrements studio ont débuté le 10 juillet : la batterie est enregistrée. La basse et la guitare ont commencé les enregistrements le 17 Juillet.

extrait enregistrement Batterie : https://www.facebook.com/nathanaelbuis/posts/1388113157954426



Les voix seront enregistrées fin Juillet. Le mixage débutera dans la foulée en aout par Jérémie Mazan (Toulouse : http://jeremiemazan.com)

et le mastering sera effectué par "Nolly" (membre de Periphery - groupe américain de rock métal progressif, à New York).https://www.facebook.com/adam.getgoo

Au 22 Avril 2017:

Le financement participatif pour le deuxième album est lancé, et on clique ici pour participer

Au 14 Avril 2017:

Une nouvelle biographie

Le groupe lance un financement participatif le 21 avril pour le second album, info en photo.

Au 22 Mars 2017:

Weend'ô a une news pour vous, et il vous l'annonce en vidéo.

Line Up :

Laetitia CHAUDEMANCHE "la patwonne": chant / Auteur / Clavieriste / Compositrice / Manager / Création de projets artistiques

Térence N'GUYEN VAN "Tété" : Guitare / Compositeur / Arrangeur

Maxime RAMI : Bassiste

Nathanaël BUIS : Batteur / Percussionniste / Graphiste / webmaster

Biographie :

" Sans la musique, la vie serait une erreur "

(Nietzsche)

Cette philosophie définit parfaitement la vision des deux fondateurs du groupe, Térence et Lætitia. Leur rencontre est fusionnelle et le chant appelle la guitare. De leur musique naît un couple; de ce couple naît un fils " Ewen " ; de ce fils provient l'origine du nom du projet " Weend'ô ". Cette fenêtre vers le monde, vers l'inconnu, vers la dualité, vers l'union.

C'est avec méthode, humilité, simplicité, patience, persévérance, indépendance et sacrifices que ce couple passionné crée son propre univers musical.

En 2008, Weend'ô finalise son identité avec l'arrivée de trois nouveaux membres, Rod à la guitare, Maxime à la basse et Donovan à la batterie. Le groupe gagne en maturité et voit l'arrivée d'un nouveau batteur en la personne de Nathanaël en juillet 2010. Il s'attaque en octobre 2010 à l'enregistrement de son premier album ("You Need To Know Yourself") avec Olivier Marot, producteur indépendant de Balance Association, au studio ART TOP près d'Angoulême, suite à leur 1er prix aquitain du concours Top Rock des Indépendants.

Weend'ô y explore l'être humain en profondeur. Les textes écrits par Lætitia sont tirés d'expérience vécues et les musiques laissent transparaître un rock mélodique progressif teinté de puissants riffs parfois asymétriques, Weend'ô accompagnant l'auditeur - spectateur dans un voyage sonore inoubliable.

Leur 1er album CD/DVD sorti en janvier 2012 marque d'emblée la scène rock. Les webzines parlent " d'un joyau incandescent " (Metalkiller) ou bien " un grand coup de coeur, Weend'ô est vraiment un groupe à découvrir... album de qualité, original qui plus est. " (Neoprog) ou bien encore " Le groupe assène un grand coup à la scène progressive. " (Spirit of Rock). Le groupe est nommé " meilleur groupe et meilleur album en novembre 2012 " dans un webzine rock métal au Brésil. L'album fait même parti du Top 5 de Musicwaves !

Le groupe est nommé " La Grande Révélation " au Festival International Prog Sud près de Marseilles en mai 2013 avec la version remixée par un claviériste international basé à Los Angeles. Grâce à cette performance live filmée par Olivier Marot, le groupe se fait repéré au Canada par BSM Records, promotion nord-américaine est alors mise en place pour faire grandir Weend'ô outre-atlantique ! La collaboration dure 1 an (entre aout 2013 et aout 2014). Aujourd'hui Weend'ô est diffusé sur plus de 100 radios à travers le monde, grâce notamment à une distribution numérique valide depuis début 2014 via le site MONDOTUNES.

Le groupe souhaite élargir son public et montrer sa capacité artistique. Grâce au financement de ses fans par le biais du site " kisskissbankbank " le groupe réussit une collecte de 4251Euros et sort donc un DVD " Fairytal'acoustic ", hommage à l'Amour de l'art, véritable fusion artistique entre la musique, la danse, la haute couture, la sculpture, la peinture et le cinéma. Weend'ô nous délivre avec cette oeuvre la quintessence de son talent. On connaissait la Force de Weend'ô dans leur version électrique, on reste littéralement subjugué par la pureté et la beauté spirituelle de ce groupe avec cette version acoustique !

Le groupe s'accorde un temps de pause à partir de juin 2014 jusqu'à mars 2015 pour des projets d'ordre personnels.

Weend'ô revient en force en 2015 le 22 avril en étant le guest du grand groupe anglais emblématique dans le rock progressif : ARENA, affiche unique en France (Toulouse). Retour marqué par leur performance au Festival Garonna Show en Juillet 2015, en tête d'affiche de la scène d'entrée !

Depuis l'été 2016, Weend'ô travaille sur le 2ème album....Le groupe souhaite être prêt à oeuvrer pour le plus grand bonheur de tous à l'automne 2017 avec une tournée France/Angleterre !