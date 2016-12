Actualité :

Au 27 Août 2016:

Le groupe s'est mis à retravailler sur le 2ème album, on prend le temps néanmoins de bien penser les structures, les mélodies, nous ne souhaitons pas décevoir et nous souhaitons montrer une autre palette de notre potentiel créatif !

l'info en photo par ici:

Line Up :

Laetitia CHAUDEMANCHE "la patwonne": chant / Auteur / Clavieriste / Compositrice / Manager / Création de projets artistiques

Térence N'GUYEN VAN "Tété" : Guitare / Compositeur / Arrangeur

Maxime RAMI : Bassiste

Nathanaël BUIS : Batteur / Percussionniste / Graphiste / webmaster

Biographie :

Weend'ô nous imprègne de sa philosophie de vie: "sans la musique, la vie serait une erreur" (Nietzsche). Cette dernière définit parfaitement la vision des deux fondateurs du groupe, Térence et Lætitia. En 2002, leur rencontre est fusionnelle. De la musique naît un couple; de ce couple naît un fils ("Ewen") en 2005, à son tour à l'origine du nom du projet "Weend'ô" (prononcez Window) la même année.

C'est avec méthode, humilité, simplicité, patience, persévérance, indépendance et beaucoup de sacrifices que ce couple passionné met en place l'ensemble de sa création musicale. En 2008, Weend'ô finalise son identité avec l'arrivée de trois nouveaux membres (Rod, Max et Donovan).

Le groupe ayant gagné en maturité, et avec l'arrivée de son nouveau batteur Nathanaël en juillet 2010, s'attaque en octobre 2010 à l'enregistrement de son premier album ("You Need To Know Yourself") avec Olivier Marot, producteur indépendant de Balance Association, au studio ART TOP près d'Angoulême. A travers leur rock mélodique progressif teinté de puissants riffs parfois asymétriques, Weend'ô s'adresse à nos coeurs et à nos âmes, invitant le spectateur à un véritable voyage intérieur, l'amenant à une réflexion sur sa quête du bonheur. Ce 1er album sorti en janvier 2012 reçut d'excellentes critiques (Top 5 chez Musicwaves, meilleur groupe et meilleur album novembre 2012 par le zine brésilien de rock et métal prog,..)

1 an seulement après la sortie de cette oeuvre musicale, 2013 marquera un tournant pour Weend'ô. Evoluant désormais à 4, le groupe réarrange les morceaux de l'album aussi bien sur la version électrique (avec l'aide d'un claviériste extérieur) que sur la version acoustique.

Le groupe est invité par Musicwaves et Clive Nolan (fondateur et claviériste de Pendagron et Arena) en mars 2013 à l'occasion de la tournée-promo de la comédie musicale "Alchemy". Le couple fondateur - Laetitia et Térence - étant choisis pour interpréter des chansons avec Clive Nolan.

Le groupe est nommé "La Grande Révélation" par Progressive Area lors de leur passage au Festival International de rock progressif "PROG SUD" en mai 2013. La vidéo de leur performance accroche et il ne faudra que 3 mois pour que le groupe signe un contrat d'engagement pour une tournée en Amérique du Nord à l'été 2014 !

Aujourd'hui Weend'ô est diffusé sur plus de 100 radios à travers le monde, distribution numérique prévue pour début 2014.

Début 2014, le groupe sortira son DVD "Weend'ô Fairytalacoustic", hommage à l'Amour de l'art, véritable fusion artistique entre la musique, la danse, la haute couture, la sculpture, la peinture et le cinéma. Weend'ô nous délivre avec cette oeuvre la quintessence de son talent.

On connaissait la Force de Weend'ô dans leur version électrique, on reste littéralement subjugué par la pureté et la beauté spirituelle de ce groupe avec cette version acoustique !

Weend'ô unit, partage et transcende nos coeurs, nos âmes ! Frissons garantis !