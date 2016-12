Actualité : Au 01 janvier 2016 : Nouvel album en cours d'enregistrement Line up : Bastien : Guitare / Chant. Aurelien : Guitare / Guitare baritone / Weissenborn.

Quentin : Basse.

Léo : Batterie Biographie : Without My Signature c'est du rock, du blues, et du stoner depuis 2011.

Bastien (guitare, chant), Aurélien (guitare), Adrien(batterie) et Thibault (basse) forme le groupe en 2011.

Le groupe construit ses compositions et les enregistre lors de deux sessions live au Studio Jawhalia Production avec Julien Leclerc ainsi qu'une chanson acoustique enregistrée et mixée par Yann Bettassa de Resonance. Cet effort donnera naissance au premier album du groupe sorti en 2013 : The Day Begins.



Le groupe enchainera de nombreuses dates notamment au festival Rock'n'marches, au Brin de Zink, au Brise Glace et aussi à Lyon à l'Akroche et pour l'association La vie est Bulles.

Le concert au Boardrider Shop de Chamonix sera immortalisé en vidéo sur le clip de " Hey Jimmy bim ".

Le groupe tourne en 2015 son second clip avec Samuel Arnaud pour " Thousand Ways ".



L'année 2015 a été marquée par la première partie au Brin de Zinc pour la tournée européenne du groupe américain Midnight Ghost Train.

Durant ce concert, deux chansons sont enregistrées live et mixé par Lucas (ingénieur son).

Ces deux chansons donnent le ton stoner du deuxième projet de Without My Signature déjà en cours d'enregistrement.



Avec le départ de Thibault et Adrien, le groupe a été rejoint en Septembre 2015 par Léo (batterie) et Baudou (basse).



Aujourd'hui, Without My Signature c'est un show rock'n'roll aux ambiances sombres mais énergiques pour toujours plus de FUZZ.