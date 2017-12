Actualités:

Au 3 Décembre 2017:

1er Album "The Drift" sortit le 15 Mai 2017 via Sliptrick Records

En pleine préparation de grosses tournées pour la période 2018

Line Up:

-Rob Carson : Vocals, Orchestration

-Vincent Zermatten : Guitars

Biographie:

Un nom insaisissable né au milieu des plus hautes montagnes de Suisse. Jamais parfaitement adapté aux nombreuses galeries que le métal a à offrir, dérivant à travers les extrêmes tout en juxtaposant finesse et véhémence, explorant la vaste tristesse écho de l'esprit humain. Vous pouvez simplement l'appeler DARK METAL.

Après une tournée européenne majeure réussie avec des monstres de métal gothique SIRENIA et des légendes du métal folk TYR promouvant leur premier EP "Face Of Balaam" et plusieurs grands festivals avec PARADISE LOST, ELUVEITIE et ROTTING CHRIST, le combo dirigé par Vincent Zermatten (guitares ) et Rob Carson (chant) ont porté leur art alchimique à un nouveau niveau avec la sortie de leur premier album "The Drift" à travers Sliptrick Records.

L'album évolue des ambiances spectrales aux orchestrations grandioses et complexes, il évolue de l'agressivité oppressante aux lamentations majestueuses et vous fera voyager à travers une tourmente de trépignements monolithiques et de tristesse distinguée.



Après cette sortie acclamée par la critique, le groupe est prêt à prendre d'assaut 2018 et à se préparer à faire ses preuves en tant que force à venir dans le monde entier.