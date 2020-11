Actualités : Au 29 Septembre 2020: Les ZOE sont de retour dans la lumière !

Back Into The Light, leur 4ème album, est toujours aussi rock n roll ! Ils ont encore une fois fait confiance à Olivier T'Servrancx (Lumberjack Feedback, Black Bomb A...) pour le son.

Et, allié au mastering de Goran Finnberg (Meshuggah, In Flames, Glowsun...), c'est une réussite !

Les 10 titres sont dans la veine stoner habituel du quatuor, Back Into The Light, Voices, By Your Side et White Trash en sont le bon exemple. D'autres plus " psyché " flirtent avec l'ambiance 70's des MC5, Stooges et Led Zeppelin : Wild Wild City, Down In A Hole, Go Like A Bomb. Quant aux 3 derniers, plus " speed ", Motorhead ne les renieraient pas : Cut Class, In Praize Of Laziness et surtout Band Of Brothers, un bel hommage à Lemmy.

En résumé, un album complet pour les aficionados de rock puissant ! Au 22 juillet 2020 : Zoé entre en résidence aux Ecluses à Dunkerque pour bosser la nouvelle set list fin août ! On attend toujours de savoir si on pourra jouer dés septembre... Les concerts prévus pour le moment sont : - ven 25 sept : "Release Party" aux Ecluses à Dunkerque - ven 16 oct : CGP à Calais - sam 24 oct : "Bully On Rocks" festival à Bully les Mines (62) - sam 31 oct : "Zoélloween" au Jolly Roger à Dunkerque - sam 21 nov : "Stoner Night" festival à Middelkerk (B) - ven 11 déc : Scène Vauban à Gravelines (59) - jeu 14 jan : Le Repère à Calais Au 22 mai 2020 : Zoé sortira son quatrième album "Back Into The Light" chez Brennus Music en septembre ! Ils reprendront les concerts à cette période si la situation le permet... Au 23 novembre 2019 : Zoé sont en train de préparer leur 4ème album...

Ils reprendront les concerts à partir d'avril 2020 ! Au 2 août 2019 : Zoé viennent de trouver leur nouveau bassiste Clément Burette et ensemble, ils bossent pour un 4ème album qui sortira début 2020 Au 20 Novembre 2016: Le groupe est en pause, le temps de composer pour le prochain album. Au 18 Septembre 2016 : Suite à plusieurs dizaines de concerts en Europe pour la sortie de leur 3ème album "Raise The Veil", ZOE se font une pause de plusieurs mois pour composer leur 4ème album qui sortira en 2017 !!!

Affaire à suivre... Line Up : Barroit Frederic : Guitare / Chant Segard " Aldo " Norbert : Guitare / Choeurs Clément Burette : basse/choeurs Capitaine " Holy" Olivier : Batterie Biographie : Sortis de studio début 2014, ZOE ont encore une fois travaillé avec Olivier T'Servrancx (Electrik Box) pour leur 3ème album et le mastering à été confié à Göran Finnberg (Meshuggah, In Flames, Glowsun...). "Raise The Veil" (LX/Brennus Music) distribué depuis septembre 2014, est très bien accueilli par la presse spécialisée !!! " Blues crasseux et distordu, stoner massif, rock aux enluminures sudistes, valses avec le diable, on peut appeler la musique de ZOE comme on veut, le résultat est le même, ça swingue, ça pulse, ça groove et surtout ça force le respect parce que quand certains se contentent d'empiler les riffs avec un gros son rocailleux pour être dans la bonne vibe, eux vont bien plus loin, proposant des titres riches fourmillants d'idées qu'on ne se lasse donc pas d'écouter. " Oli, Fenec Mag n°314 - juin 2014 . Avis aux amateurs de rock burné, les ZOE sont de retour !!!