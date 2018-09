Actualités : Au 8 septembre 2018 : Nouveau clip disponible : https://youtu.be/-7Dz1I4jJ7s Au 26 août 2018 : Single Tormenta / Clip : https://youtu.be/ljacoOuIWBo Un nouveau clip est en cours de préparation Line Up : Andrea Scialo : Chant Olivier Belhache : Guitare Stef Burlot : Batterie Jeep Manzanares : Saxo Axelle Jabveneau : Chant Fabrice Roussel : Basse Biographie : Des steppes de l'Oural aux confins de l'Amazonie, des hauteurs de l'Himalaya aux vents chauds caressants le Tanganyika, une rumeur tenace fait se dresser les poils de ceux qui n'ont pas encore définitivement fermé leurs oreilles. Il existerait, donc, sur les contreforts des Pyrénées, sept mercenaires parcourant inlassablement les routes d'Europe pour porter leur blitz sonique partout où l'on aime les sons qui claquent, les mots qui bousculent, sept musiciens diaboliquement efficaces qui usent de toutes les armes à leur disposition pour faire bouger les corps et les consciences. Aucune limite, aucune frontière ne semble devoir les retenir et leur dernier brûlot en date, “Umana Town”, en est le parfait exemple. Ici, on parle français, espagnol, italien, anglais, peu importe pourvu que les mots puissent porter le plus haut possible les combats du groupe, entre idéaux humanistes et amour, virulence et partage... Ici, on laisse l'inspiration décider du rythme, nous poussant tantôt vers le ska, tantôt vers le rock, nous entraînant dans un furieux pogo punk avant de nous faire chalouper sur de vibrantes ondes reggae... Ici, la rage et l'euphorie se mêlent sans heurt pour nous parler universel ou individuel, révolution, insoumission, désillusions. Qu'importe le flacon, d'ailleurs, puisque l'ivresse est au rendez-vous de ce vent impétueux qui bouscule tout sur son passage !... Debout envers et contre tout, le poing serré pour mieux délivrer ses uppercuts mélodiques, le verbe haut et fort afin de faire entrer plus facilement les idées en tête, la Zompa Family est de retour pour un nouveau round furieux et festif. Etes-vous prêts au choc ?