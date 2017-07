Quand on arrête de compter les années à avoir écumé la scène musicale, que l'on garde la fougue de la jeunesse pour se livrer à 200%, arrive un jour où l'on réalise qu'il nous reste un projet à faire aboutir. Un projet sans concessions, un projet jusqu'au­boutiste, un projet pour lequel on a envie de sortir ses tripes et de donner encore plus, un projet pour lequel on fait abstraction de tout calcul. Un projet en toute sincérité.

