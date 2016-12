Kévin & la grande histoire du Rock - Geordie

Quelle émission ! C'était la dernière de l'année pour Kiki, avec toute une rétrospective d'artistes passés en 2016 dans le show ! Vous écouterez aussi les guests présents ce soir comme School's Out Prod, Oakman, Backvs, Altavilla et In Arkadia, et même une surprise en fin d'émission... Si t'as du goût, écoute les Kikinterviews !

40 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line